दिल्ली में घने कोहरे से थमी ट्रेनों की रफ्तार, 5 दर्जन ट्रेनें निर्धारित समय से लेट, यात्री हुए परेशान

दिल्ली-एनसीआर में खराब मौसम के कारण रेल यातायात प्रभावित हो रही है. ऐसे में रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वो ट्रेन का स्टेटस देख कर ही यात्रा करें. उत्तर भारत में पड़ रहे घने कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग रहा है. दिल्ली में अभी भी 5 दर्जन ट्रेनें निर्धारित समय से लेट हैं. कुल 55 ट्रेन देरी से चल रही हैं और 4 ट्रेन के मार्ग को परिवर्तित किया गया है. घने कोहरे के कारण दिल्ली में राजधानी और दुरंतो जैसी ट्रेनें 8 से 10 घंटे की देरी से चल रही हैं. ऐसा ही हाल उत्तर भारत के और राज्यों का भी है.

FOG ALERT 🌫️❄️



During the night and early morning hours of December 23rd, dense to very dense fog is likely to prevail over several parts of North, Central, East, and Northeast India.



Regions at higher risk include:



• Punjab & Uttar Pradesh (widespread dense to very dense… pic.twitter.com/qzNYbNXAMt — India Meteorological Department (@Indiametdept) December 22, 2025

उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी कोहरे के कारण ट्रेन सेवा पर असर पड़ा है और कई ट्रेन देरी से अपनी मंजिल तक पहुंच रही हैं. दूसरी और भारत मौसम विभाग ने 5 राज्यों के लिए कोहरे के अलर्ट जारी किया है. यानी ट्रेन सेवा आनेवाले दिनों में प्रभावित रहने वाली है.

यात्रियों को भी हो रही परेशानी

ट्रेनों में हो रही घंटों की देरी से यात्री भी खासा परेशान है. कड़ाके की ठंड में उन्हें घंटों तक ट्रेन का इंतजार करना पड़ रहा है. इंडियन रेलवे के दिल्ली डिवीज़न के अनुसार रविवार को दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है. करीब 17 ट्रेनें 3 घंटे से ज़्यादा लेट थीं.

मौसम विभाग ने मुताबिक, इस पूरे हफ्ते दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में घाना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है. 25-27 तारीख के दौरान पंजाब, हरियाणा के अलग-अलग इलाकों में; 26 और 27 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश; और 22, 26 और 27 को पूर्वी उत्तर प्रदेश कुछ हिस्सों में रात/सुबह के दौरान घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.

इस लिंक पर जाकर चेक करे ंट्रेन का स्टेटस

इस लिंक https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes/ पर जाकर आप कोहरे से प्रभावित ट्रेनों का स्टेटस चेक कर सकते हैं. घर से निकले से पहले ये जरूर चेक कर लें की आपकी ट्रेन समय पर आ रही है कि नहीं. वरना आपको घंटों कड़ाके की ठंड में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करना पड़ सकता है.