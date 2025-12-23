विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली में घने कोहरे से थमी ट्रेनों की रफ्तार, 5 दर्जन ट्रेनें निर्धारित समय से लेट, यात्री हुए परेशान

उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार पर असर पड़ा है. कई ट्रेनें देरी से अपनी मंजिल तक पहुंच रही हैं.  दूसरी और भारत मौसम विभाग ने 5 राज्यों के लिए कोहरे के अलर्ट जारी किया है. यानी आनेवाले दिनों में कई इलाकों में ट्रेन सेवा प्रभावित रहने वाली है.

Read Time: 3 mins
Share
दिल्ली में घने कोहरे से थमी ट्रेनों की रफ्तार, 5 दर्जन ट्रेनें निर्धारित समय से लेट, यात्री हुए परेशान
भारत मौसम विभाग ने 5 राज्यों के लिए कोहरे का अलर्ट जारी किया.
  • दिल्ली-एनसीआर में घने कोहरे के कारण रेल यातायात प्रभावित हो रहा है और कई ट्रेनें समय से लेट चल रही हैं.
  • राजधानी और दुरंतो जैसी प्रमुख ट्रेनें दिल्ली में आठ से दस घंटे तक देरी से चल रही हैं जिससे यात्री परेशान हैं.
  • उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में कोहरे के कारण ट्रेन सेवा प्रभावित हो रही है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

दिल्ली-एनसीआर में खराब मौसम के कारण रेल यातायात प्रभावित हो रही है. ऐसे में रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वो ट्रेन का स्टेटस देख कर ही यात्रा करें. उत्तर भारत में पड़ रहे घने कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग रहा है. दिल्ली में अभी भी 5 दर्जन ट्रेनें निर्धारित समय से लेट हैं. कुल 55 ट्रेन देरी से चल रही हैं और 4 ट्रेन के मार्ग को परिवर्तित किया गया है. घने कोहरे के कारण दिल्ली में राजधानी और दुरंतो जैसी ट्रेनें 8 से 10 घंटे की देरी से चल रही हैं. ऐसा ही हाल उत्तर भारत के और राज्यों का भी है.

उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी कोहरे के कारण ट्रेन सेवा पर असर पड़ा है और कई ट्रेन देरी से अपनी मंजिल तक पहुंच रही हैं.  दूसरी और भारत मौसम विभाग ने 5 राज्यों के लिए कोहरे के अलर्ट जारी किया है. यानी ट्रेन सेवा आनेवाले दिनों में प्रभावित रहने वाली है.

Latest and Breaking News on NDTV

यात्रियों को भी हो रही परेशानी

ट्रेनों में हो रही घंटों की देरी से यात्री भी खासा परेशान है. कड़ाके की ठंड में उन्हें घंटों तक ट्रेन का इंतजार करना पड़ रहा है. इंडियन रेलवे के दिल्ली डिवीज़न के अनुसार रविवार को दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है. करीब 17 ट्रेनें 3 घंटे से ज़्यादा लेट थीं.

मौसम विभाग ने मुताबिक, इस पूरे हफ्ते दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में घाना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है. 25-27 तारीख के दौरान पंजाब, हरियाणा के अलग-अलग इलाकों में; 26 और 27 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश; और 22, 26 और 27 को पूर्वी उत्तर प्रदेश कुछ हिस्सों में रात/सुबह के दौरान घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.

इस लिंक पर जाकर चेक करे ंट्रेन का स्टेटस

इस लिंक https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes/ पर जाकर आप कोहरे से प्रभावित ट्रेनों का स्टेटस चेक कर सकते हैं. घर से निकले से पहले ये जरूर चेक कर लें की आपकी ट्रेन समय पर आ रही है कि नहीं. वरना आपको घंटों कड़ाके की ठंड में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करना पड़ सकता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Fog, Delhi Trains Delay, Railway, How To Check Train Status Hindi
Get App for Better Experience
Install Now