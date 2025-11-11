लालकिला आतंकी हमले के संदिग्ध हमलावर डॉक्टर उमर मोहम्मद की पहली तस्वीर सामने आई, फरीदाबाद में था तैनात

- दिल्ली लाल किला आतंकी धमाके के संदिग्ध हमलावर डॉक्टर उमर मोहम्मद की पहली तस्वीर सामने आई
- धमाके में इस्तेमाल आई 20 कार उमर मोहम्मद चला रहा था, जो पुलवामा का रहने वाला है और जैश से जुड़ा था
- उमर फरीदाबाद मॉड्यूल का तीसरा डॉक्टर था, जिसके साथी आदिल अहमद और मुजम्मिल पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं
Delhi Blast News: दिल्ली लाल किला आतंकी हमले के संदिग्ध हमलावर डॉक्टर उमर मोहम्मद की पहली तस्वीर सामने आई है. सूत्रों का कहना है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास पार्किंग में हुए धमाके में जिस आई 20 कार का इस्तेमाल किया गया, वो ये उमर मोहम्मद ही चला रहा था.उमर मोहम्मद पुलवामा का रहने वाला है. सूत्रों का कहना है कि उमर मोहम्मद ही फरीदाबाद मॉड्यूल का वो तीसरा डॉक्टर था, जो दो अन्य डॉक्टर आदिल अहमद और मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार किया जा चुका है. सूत्रों का कहना है कि डॉक्टर उमर के पिता का नाम नबी भट है. वो फरीदाबाद के अल फलह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर था. उसकी मां का नाम शमीमा बानू है.
डॉक्टरों का आतंकी नेटवर्क
अनंतनाग का रहने वाला आदिल वहां के सरकारी अस्पताल में सीनियर डॉक्टर है. 19 अक्टूबर को जब श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाए गए थे, तो सीसीटीवी फुटेज से आदिल की पहचान हुई थी और 6 अक्टूबर को उसे सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था. उसकी निशानदेही पर मुजम्मिल पकड़ा गया और फरीदाबाद में करीब 2900 किलो का विस्फोटक पदार्थ का जखीरा पकड़ा गया था.
Delhi Blast Live: दिल्ली धमाके में 9 की मौत, संदिग्ध की तस्वीर आई सामने, लालकिला मेट्रो स्टेशन पूरी तरह बंद
हमले के तीन संदिग्ध पुलवामा से गिरफ्तार
पुलवामा जिले के अवंतीपुरा सेक्टर में दिल्ली कार ब्लास्ट मामले के तीन संदिग्धों को पकड़ा गया है. पंपोर पुलिस ने तीनों संदिग्धों को रविवार रात गिरफ्तार किया था. इनके नाम एटीएम गार्ड तारिक अहमद, तारिक का सिम कार्ड का इस्तेमाल करने वाले आमिर राशिद और उमर राशिद शामिल है. ये तीनों ही पुलवामा जिले से हैं. तारिक अहमद और आमिर राशिद को श्रीनगर लाया जा रहा है.
जैश के आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा उमर मोहम्मद
उमर मोहम्मद पेशे से डॉक्टर है और वो जैश ए मोहम्मद के आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा था. बताया जा रहा है कि पुलवामा से जिस तारिक नाम के शख्स को पकड़ा गया है, उसने ही ये आई 20 कार उमर मोहम्मद को दी थी. कहा जा रहा है कि साथी डॉक्टरों के पकड़े जाने के बाद गिरफ्तारी के डर से उमर मोहम्मद ने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया.
डीएनए जांच से सामने आएगी सच्चाई
सूत्रों के अनुसार, अब तक जांच के हिसाब से इस बात की पूरी संभावना गाड़ी उमर मोहम्मद चला था था.उसका एक हाथ दूर जाकर गिरा. कुछ बॉडी पार्ट्स भी मिले है.डीएनए जांच के बाद होगा कि क्या ये उमर ही मोहम्मद ही था.दिल्ली पुलिस शवों के अवशेष की DNA जांच करवा रही है.
अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल
माना जा रहा है कि ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है, जो खनन गतिविधियों के दौरान विस्फोट करने के लिए इस्तेमाल होता है. फरीदाबाद में जो 2900 किलो विस्फोटक मिला था, वो भी संभावित तौर पर अमोनियम नाइट्रेट बताया जा रहा है.
पुलवामा, फरीदाबाद, अमोनियम नाइट्रेट, डेटोनेटर… लाल किला हमला ऐसे किया गया?
NIA को सौंपी जा सकती है जांच
दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह 11 बजे के करीब शीर्ष सुरक्षा एवं जांच एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं. वहीं लाल किला बम धमाके की जांच एनआईए को सौंपी जा सकती है.
