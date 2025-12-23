विज्ञापन
दिल्ली-UP वाले घनघोर कोहरे और शीतलहर के लिए रहिए तैयार, पहाड़ी इलाकों में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर में 23 से 27 दिसंबर और फिर 28 दिसंबर को हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है. जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 22 और 28 दिसंबर को अलग-अलग स्थानों पर छिटपुट बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है.

दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 22 से 27 दिसंबर तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.
  • उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में 22 से 29 दिसंबर तक घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.
  • दिल्ली में 25 दिसंबर को तापमान सामान्य रहेगा और सुबह हल्का कोहरा रहने का अनुमान है.
  • कश्मीर में हाल की बारिश के बाद दिन का तापमान गिरा है, बर्फबारी का पूर्वानुमान है.
नई दिल्ली:

उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों में आने वाले दिनों में और कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है. दिल्ली में मंगलवार को घना कोहरा पड़ेगा. साथ ही उत्तर प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में भी ऐसी स्थिति रहेगी. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 27 दिसंबर तक उत्तरी राज्यों में घने से बहुत घने कोहरे का पूर्वानुमान जताया है. आईएमडी के अनुसार, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के कुछ अलग-थलग इलाकों में 22 से 27 दिसंबर तक, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 22 से 29 दिसंबर तक और बिहार और ओडिशा में 22 से 27 दिसंबर तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.

मौसम विभाग ने कहा, क्रिसमस के दिन (25 दिसंबर) दिल्ली में तापमान 'सामान्य के करीब' रहने का अनुमान है, आसमान ज्यादातर साफ रहेगा और सुबह के समय हल्का कोहरा रहने का पूर्वानुमान है. 

पंजाब और हरियाणा में शीतलहर का असर जारी रहेगा.  कश्मीर में हाल में हुई वर्षा के कारण रात के तापमान में वृद्धि और दिन के तापमान में गिरावट आई है और मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में बर्फबारी या बारिश का पूर्वानुमान जताया है. मौसम विभाग ने कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है.

हिमाचल के लिए येलो अलर्ट जारी

हिमाचल प्रदेश में स्थानीय मौसम विज्ञान स्टेशन ने भाखड़ा बांध (बिलासपुर) के जलाशय क्षेत्र के कुछ हिस्सों, ऊना जिले के कुछ हिस्सों और बल्ह घाटी (मंडी) के कुछ हिस्सों में 26 दिसंबर तक सुबह तड़के या सुबह और देर रात के दौरान घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है. शिमला मौसम विभाग ने सोमवार को कहा कि 28 दिसंबर को ऊंचे पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी और बारिश हो सकती है.

जम्मू कश्मीर में होगी बारिश

जम्मू कश्मीर में 23 से 27 दिसंबर और फिर 28 दिसंबर को छिटपुट से लेकर काफी व्यापक स्तर पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 22 और 28 दिसंबर को अलग-अलग स्थानों पर छिटपुट बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है.

Delhi Heavy Fog, UP Heavy Fog, Delhi Cold Wave, Imd Weather Update
