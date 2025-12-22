विज्ञापन
नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग ने सभी कांसुलर और वीजा सेवाओं पर रोक लगाई

बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उस्मान हादी की हत्या में शामिल लोगों और गैर-कानूनी कामों में शामिल दूसरे लोगों को जल्द गिरफ्तार करने का आदेश दिया है.

नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग ने सभी कांसुलर और वीजा सेवाओं पर रोक लगाई
  • नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग ने सभी वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं
  • हादी की हत्या के बाद उनके समर्थकों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है
  • यूनुस ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को हत्यारों और अन्य गैर-कानूनी तत्वों को जल्द गिरफ्तार करने का आदेश दिया है
बांग्लादेश में तनाव फुल चरम पर है. यही कारण है कि उसने वीजा देने पर रोक लगा दी है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि सुरक्षा चिंताओं के चलते नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग ने सभी कांसुलर और वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी है. यह निलंबन अगली सूचना तक प्रभावी रहेगा. अब तक इसके पीछे के कारणों के बारे में नहीं बताया गया है. 

बांग्लादेश में कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद उनके समर्थक गुस्से से लाल हो रहे हैं. उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए यूनुस की अंतरिम सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था. इस बीच बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उस्मान हादी की हत्या में शामिल लोगों और गैर-कानूनी कामों में शामिल दूसरे लोगों को जल्द गिरफ्तार करने का आदेश दिया है.

यूनुस ने की मीटिंग

बांग्लादेशी मीडिया बीएसएस की ओर से साझा जानकारी के अनुसार यूनुस ने बांग्लादेश में होने वाले आम चुनाव से पहले किसी भी कीमत पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सामान्य रखने का निर्देश भी दिया. उन्होंने कहा कि आने वाले राष्ट्रीय चुनाव से पहले लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को किसी भी कीमत पर नॉर्मल रखना होगा. यूनुस के प्रेस विंग ने सोमवार सुबह बताया कि मुख्य सलाहकार ने रविवार को यहां स्टेट गेस्ट हाउस जमुना में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक बैठक को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने हादी के हत्यारों को पकड़ने और देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए. इस मीटिंग में गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉ. खलीलुर रहमान और अलग-अलग सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के उच्च अधिकारी मौजूद थे.

अब तक कितने गिरफ्तार

मीटिंग के दौरान बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान की वापसी से जुड़े सुरक्षा उपाय, क्रिसमस और नया साल मनाने की तैयारी और उससे जुड़े सुरक्षा के इंतजाम को लेकर भी चर्चा हुई. बीते दिन बांग्लादेश के प्रमुख मीडिया आउटलेट्स द डेली स्टार और प्रोथोम आलो के दफ्तर पर कट्टरपंथी उपद्रवियों ने हमला किया था. इसे लेकर पुलिस अधिकारियों ने यूनुस को बताया कि वीडियो फुटेज देखने पर 31 लोगों की पहचान पहले ही संदिग्ध के तौर पर हो चुकी है. कानून प्रवर्तन एजेंसियों के मुताबिक सोमवार सुबह तक इस सिलसिले में की गई रेड में कम से कम नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है. बाकी पहचाने गए संदिग्धों को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन जारी हैं. इसके अलावा, चटगांव में भारतीय असिस्टेंट हाई कमिश्नर के घर के पास अव्यवस्था फैलाने की कोशिश में शामिल तीन लोगों की पहचान वीडियो फुटेज के जरिए की गई है.

