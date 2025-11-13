भारत खुद सक्षम है... दिल्ली ब्लास्ट की जांच में मदद के ऑफर के साथ अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो ने कही बड़ी बात

दिल्ली आतंकी ब्लास्ट पर अमेरिका की तरफ से एक बड़ा बयान आया है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने दिल्ली में हुए विस्फोट को 'स्पष्ट रूप से' 'आतंकवादी हमला' बताया है. उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने भारत को जांच में मदद करने की पेशकश की है लेकिन मुझे लगता है कि वे इन जांचों में बहुत सक्षम हैं. रुबियो ने यह टिप्पणी भारत द्वारा दिल्ली में हुए विस्फोट को "आतंकवादी घटना" घोषित करने पर मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए की.

अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, "भारतीयों की सराहना की जानी चाहिए. वे बहुत ही नपे-तुले, सतर्क और बहुत ही पेशेवर तरीके से इस जांच को अंजाम दे रहे हैं. यह जांच जारी है. यह स्पष्ट रूप से एक आतंकवादी हमला था. यह अत्यधिक विस्फोटक सामग्री से लदी एक कार थी जिसमें विस्फोट हुआ और कई लोग मारे गए."

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि वे जांच करने का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जब उनके पास तथ्य (फैक्ट) होंगे, तो वे उन तथ्यों को जारी करेंगे." अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह भी बताया कि उन्होंने विस्फोट के बारे में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की है. रुबियो ने कहा कि अमेरिका ने मदद की पेशकश की है, लेकिन भारत जांच को संभालने में "बहुत सक्षम" है और उसे मदद की जरूरत नहीं है.

उन्होंने कहा, "यह कितना बड़ा हो सकता है, इससे हम अवगत हैं और हमने आज इसके बारे में थोड़ी बात की - इसमें कुछ व्यापक बनने की क्षमता है. हम यह देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि जांच से क्या पता चलता है. हमने मदद करने की पेशकश की है लेकिन मुझे लगता है कि वे इन जांचों में बहुत सक्षम हैं. उन्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं है और वे अच्छा काम कर रहे हैं".

