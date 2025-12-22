विज्ञापन
अभी और सुलगेगा बांग्लादेश? उस्मान हादी के बाद एक और नेता को सिर में मारी गोली

Bangladesh Violence: उस्मान हादी की मौत के बाद पूरे बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन और अशांति फैल गई थी. कई मीडिया हाउस पर हमला किया गया, उनकी बिल्डिंग में आग लगा दी गई.

अभी और सुलगेगा बांग्लादेश? उस्मान हादी के बाद एक और नेता को सिर में मारी गोली
Bangladesh Violence: हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में खूब हिंसा हुई थी
  • बांग्लादेश में छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद NCP के नेता मोतालेब सिकदर को भी गोली मारी गई है
  • उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में हिंसा फैल गई थी, कई मीडिया हाउस की इमारतों को जलाया गया था
  • बांग्लादेश सरकार पहले से ही दबाव में है, उसके पास हादी हत्या के मुख्य संदिग्ध के ठिकाने की कोई जानकारी नहीं है
इंकलाब मंच के प्रवक्ता और छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या से उठी हिंसा की आग में झुलसा बांग्लादेश संभला नहीं था कि वहां एक और नेता को सिर में गोली मार दी गई है. उस्मान हादी के बाद अब बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के खुलना मंडल प्रमुख और पार्टी कार्यकर्ताओं की शक्ति के केंद्रीय आयोजक मोतालेब सिकदर को सिर में गोली मार दी गई है. वह अभी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं.

पहले से ही प्रेशर में है अंतरिम सरकार

उस्मान हादी की हत्या के बाद खूब हिंसा मची और वहां मजबूत होते कट्टरपंथियों ने सरकार को शनिवार को ही 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया था, जिसमें हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी में 'स्पष्ट प्रगति' की मांग की गई. इसके अगले दिन यानी रविवार को बांग्लादेश पुलिस ने कहा कि हादी की हत्या के मुख्य संदिग्ध के ठिकाने के बारे में उसके पास फिलहाल कोई ‘‘विशिष्ट जानकारी'' नहीं है. यानी सरकार और पुलिस पहले से ही बैकफुट पर थी. ऐसे में एक और हाईप्रोफाइल नेता की हत्या उसपर दबाव को और बढ़ा सकती है, हिंसा को फिर से भड़का सकती है.

बता दें कि 12 दिसंबर को ढाका के बिजयनगर इलाके में एक चुनावी अभियान के दौरान नकाबपोश बंदूकधारियों ने हादी को सिर में गोली मार दी थी. सिंगापुर में इलाज के दौरान बृहस्पतिवार को उनका निधन हो गया. उनकी मृत्यु के बाद पूरे बांग्लादेश में हमले और तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं.

इस बीच न्यूज एजेंसी ANI के साथ एक ईमेल इंटरव्यू में बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने आरोप लगाया कि उनके शासन को उखाड़ फेंकने वाली "अराजकता" अभी  मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस की सरकार में कई गुना बढ़ गई है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, "यूनुस ने चरमपंथियों को कैबिनेट पदों पर रखा है, दोषी आतंकवादियों को जेल से रिहा किया है, और अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों से जुड़े समूहों को सार्वजनिक जीवन में भूमिका निभाने की अनुमति दी है."

