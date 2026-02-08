विज्ञापन
रक्षा-सुरक्षा सहयोग मजबूत हो रहा... मलेशिया संग द्विपक्षीय वार्ता में पीएम मोदी ने क्‍या-क्‍या कहा

प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया दौरे पर कहा कि भारत और मलेशिया के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग मजबूत हो रहा है. उन्‍होंने कहा कि कृषि, विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा और सेमीकंडक्टर सहित कई क्षेत्रों में सहयोग गहरा हुआ है.

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के साथ भारत की साझेदारी को ऐतिहासिक और मजबूत बताया है
  • दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है
  • PM मोदी ने कहा कि कृषि, विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा और सेमीकंडक्टर सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग गहरा हुआ है
कुआलालंपुर:

मलेशिया दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत मलेशिया की साझेदारी ऐतिहासिक है. दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग मजबूत हो रहे हैं. पीएम मोदी ने कहा कि आज कृषि और विनिर्माण से लेकर स्वच्छ ऊर्जा और सेमीकंडक्टर तक, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग गहरा रहा है. कौशल विकास और क्षमता निर्माण में भी हम महत्वपूर्ण भागीदार हैं. वहीं, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि हम भारत से सभी क्षेत्रों में अधिक सहयोग की उम्मीद करते हैं और यह दौरा मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है. 

मलेशिया से हर क्षेत्र में बढ़ रहा सहयोग 

मलेशिया दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान कहा, 'मलेशिया के साथ हमारे संबंध लगातार दिनोंदिन बेहतर हो रहे हैं. आज कृषि और विनिर्माण से लेकर स्वच्छ ऊर्जा और सेमीकंडक्टर तक, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग गहरा रहा है. कौशल विकास और क्षमता निर्माण में भी हम महत्वपूर्ण भागीदार हैं. रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भी हमारा सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है. आसियान की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको एक बार फिर बधाई देता हूं. हमें विश्वास है कि मलेशिया के सहयोग से आसियान के साथ हमारे संबंध और भी गहरे और व्यापक होंगे. हमारे संबंधों की असली ताकत हमारे जन-जन संबंधों में निहित है. भारतीय मूल के लगभग 30 लाख मलेशियाई नागरिक हमारे दोनों देशों के बीच एक जीवंत सेतु का काम करते हैं.'

...जिस तरह से आपने मेरा स्‍वागत किया

मलेशिया में हुए भव्‍य स्‍वागत को लेकर पीएम मोदी ने कहा, 'मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिस तरह से आपने मेरा और मेरे प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया, और जिस तरह से आपने कुछ ही घंटों में पारंपरिक रीति-रिवाजों से परे जाकर मलेशियाई जीवन को इतनी खूबसूरती से प्रस्तुत किया, और जिस उत्कृष्ट तरीके से आपने हर चीज का आयोजन किया, वह हमेशा हमारी यादों में रहेगा, और इसके लिए मैं आपको हार्दिक और विशेष धन्यवाद देता हूं.' 

सभी क्षेत्रों में अधिक सहयोग की उम्मीद... मलेशियन PM अनवर इब्राहिम 

द्विपक्षीय वार्ता के दौरान मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी जी, आपका स्वागत है. हमने बेहतर संबंध स्थापित किए हैं. इसके लिए आपको और आपकी टीम को धन्यवाद. हमने कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा की है जिन पर चिंता व्यक्त की जा रही है और मुझे लगता है कि हमारी टीमों को उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है. हम सभी क्षेत्रों में अधिक सहयोग की उम्मीद करते हैं और यह दौरा मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है.'

