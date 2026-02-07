भारत-मलेशिया संबंध हर साल नई ऊंचाइयों को छू रहे... कुआलालंपुर में पीएम मोदी

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया पहुंचे तो खुद मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया. पीएम मोदी दो दिवसीय दौरे पर 7-8 फरवरी तक के लिए मलेशिया पहुंचे हैं. मलेशिया पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "कुआलालंपुर में लैंड किया. एयरपोर्ट पर मेरे दोस्त, प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के गर्मजोशी से किए गए स्वागत से बहुत खुश हूं. मैं हमारी बातचीत और भारत और मलेशिया के बीच दोस्ती के रिश्तों को और मजबूत करने का इंतजार कर रहा हूं."

इसके बाद एक बार फिर पीएम मोदी की कार डिप्लोमेसी दिखी. दोनों नेता एक ही कार में एयरपोर्ट से रवाना. पीएम मोदी और अनवर इब्राहिम ने कार में सेल्फी भी ली. पीएम मोदी ने ट्वीट कर बताया, 'भारत-मलेशिया के जन-जन संबंधों का जश्न मनाते हुए! प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और मैं कुआलालंपुर में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे हैं. '

कुआलालंपुर पहुंचने पर पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, 'सबसे पहले, मैं अपने प्रिय मित्र प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को इस सामुदायिक समारोह में शामिल होने के लिए धन्यवाद देता हूं. मैं उनके भाषण में भारत-मलेशिया मित्रता के विस्तार और भविष्य की संभावनाओं पर उनके अत्यंत प्रशंसात्मक शब्दों के लिए भी उनका आभार व्यक्त करता हूं. इतना ही नहीं, वे मुझे हवाई अड्डे पर लेने आए थे और वे मुझे अपनी कार में यहां लाए. न केवल अपनी कार में, बल्कि अपनी सीट पर भी. ये विशेष भाव भारत और आप सभी के प्रति उनके प्रेम और सम्मान को दर्शाते हैं. मैं आपके स्नेहपूर्ण शब्दों, आतिथ्य और मित्रता के लिए आभारी हूं.

पीएम मोदी का भाषण

भारत और आप सभी के प्रति उनका प्रेम और सम्मान. आपके स्नेहपूर्ण शब्दों, आतिथ्य सत्कार और मित्रता के लिए मैं आभारी हूं. मित्रों, हमने अभी-अभी एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्रस्तुति देखी, जिसमें 800 नर्तकों ने पूर्ण सामंजस्य के साथ नृत्य किया. यह प्रस्तुति हमारी जनता को हमेशा याद रहेगी. मैं आप सभी को, और प्रस्तुति के सभी प्रतिभागियों को बधाई देता हूं. मित्रों, प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और मैं उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले से ही मित्र हैं. मैं सुधारों पर उनके ध्यान केंद्रित करने की सराहना करता हूं.

चाहे कोल्हापुर हो या कोच्चि...

पिछले साल मैं मलेशिया नहीं आ सका, लेकिन मैंने अपने मित्र से वादा किया था कि मैं जल्द ही मलेशिया आऊंगा और, अपने वादे के मुताबिक, मैं यहां हूं. 2026 में यह मेरी पहली विदेश यात्रा है और इस त्योहारी समय में आप सबके साथ होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है. मलेशिया में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भारतीय मूल का समुदाय है. भारतीय और मलेशियाई लोगों के दिलों को जोड़ने वाली कई चीजें हैं. आप हमारे बीच एक जीवंत सेतु हैं. आपने रोटी चेन्नई को मालाबार परोटा से जोड़ दिया है. नारियल, मसाले और निश्चित रूप से, थेतारी. ये स्वाद इतने परिचित लगते हैं, चाहे कोल्हापुर हो या कोच्चि, हम एक-दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं. यह हमारी भाषाओं और मलय भाषा में समान शब्दों की बड़ी संख्या के कारण ही संभव है. मैंने सुना है कि भारतीय फिल्में और संगीत मलेशिया में लोकप्रिय हैं.

'हिंदी गीत का वीडियो वायरल'

आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन भारत में कई लोगों को यह बात पता नहीं थी. भारत में उनके द्वारा गाए गए एक पुराने हिंदी गीत का वीडियो वायरल हो गया. यह बहुत अच्छी बात है कि उन्हें महान एमजीआर के तमिल गीत भी बहुत पसंद हैं. मैं इस अवसर पर मलेशिया में नेताजी सेवा केंद्र और नेताजी कल्याण फाउंडेशन के प्रयासों को भी सलाम करता हूं. भारत और मलेशिया के बीच साझा सांस्कृतिक विरासत को और मजबूत करने के लिए भारत जल्द ही एक तिरुवल्लुवर केंद्र स्थापित करेगा. भारत-मलेशिया संबंध हर साल नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं. 2024 में मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की नई दिल्ली यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया. आज, दोनों राष्ट्र प्रगति और समृद्धि में साझेदार के रूप में मिलकर काम कर रहे हैं और एक-दूसरे की सफलताओं को अपनी सफलताओं की तरह मना रहे हैं.'