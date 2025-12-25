"Santa Claus सचमुच आसमान में उड़ रहे"... कनाडा पुलिस ने VIDEO शेयर कर अनोखे अंदाज में क्रिसमस विश किया

आज यानी 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में क्रिसमस का पावन त्योहार मनाया जा रहा है. अगर मौका क्रिसमस का हो और बात सांता क्लॉज की न हो, यह कैसे हो सकता है. सांता क्लॉज एक ऐसा नाम है, जिसे सुनते ही पूरी दुनिया के बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. दिल यह सोच कर ही झूम जाता है कि सांता क्लॉज नॉर्थ पोल से अपने रैंडियर (एक तरह का हिरण) के रथ पर बैठ कर निकलेंगे और क्रिसमस के पहले वाली रात दुनिया भर में घूमकर बच्चों को उनका मनपसंद गिफ्ट देंगे. इस बार कनाडा के एक शहर की पुलिस ने बड़े प्यारे और अनोखे अंदाज में लोगों को क्रिसमस की बधाई दी है. एडमॉन्टन पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि सांता क्लॉज सच में कनाडा के आसमान के उपर से गुजरते देखे गए हैं.

संभवतः AI या एडिटिंग से बने इस वीडियो में दिख रहा है कि सांता क्लॉज अपने रक्ष पर बैठकर और खूब सारा गिफ्ट लेकर आसमान से गुजर रहे हैं. वीडियो इस तरह बनाया गया है ताकि यह लगे कि किसी प्लेन के कैमरे में यह मंजर कैद हुआ है. यह वीडियो शेयर करते हुए एडमॉन्टन पुलिस ने लिखा है, "लाइव: सांता देखे गए हैं. यह कोई ड्रील नहीं है... AIR1 ने अभी-अभी बताया है कि उनकी नजर एडमॉन्टन के ऊपर से उड़ती हुई सांता की स्लेज (रथ) पर है! क्रू यह सुनिश्चित कर रहा है कि आसमान साफ रहे ताकि सांता उन गिफ्ट को बांट सके. एडमॉन्टन पुलिस की ओर से आप सभी को मेरी क्रिसमस!"

कौन हैं सांता क्लॉज

सांता क्लॉज (Santa Claus), जिन्हें सेंट निकोलस के नाम से भी जाना जाता है, क्रिसमस से जुड़े एक प्रसिद्ध पौराणिक और ऐतिहासिक पात्र हैं. सांता क्लॉज की वास्तविक कहानी चौथी शताब्दी के एक ईसाई संत, सेंट निकोलस से शुरू होती है, जो आधुनिक तुर्की के मायरा शहर के बिशप थे. वे अपनी दयालुता, उदारता और गरीबों व बच्चों को छिपकर गिफ्ट देने के लिए प्रसिद्ध थे. सांता क्लॉज को अक्सर एक हंसमुख, सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में दिखाया जाता है, जो सफेद फर वाले लाल कपड़े पहनते हैं. वे एक जादुई स्लेज (रथ) पर सवारी करते हैं जिसे उड़ने वाले रेनडियर खींचते हैं.

लोककथाओं के अनुसार, सांता अपनी पत्नी मिसेज क्लॉज और उन बोनों (elves) के साथ नॉर्थ पोल पर रहते हैं जो बच्चों के लिए खिलौने बनाते हैं. ऐसी मान्यता है कि सांता क्लॉज क्रिसमस के पहले वाली रात (24 दिसंबर की रात) को दुनिया भर के अच्छे बच्चों के घरों में चिमनी से घुसते हैं और उनके मोजों या क्रिसमस ट्री के पास गिफ्ट और चॉकलेट छोड़ जाते हैं. नॉटी या शैतान बच्चों को गिफ्ट नहीं मिलता. इससे बच्चे सीखते हैं कि उन्हें शैतानी नहीं करनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान के PM शहबाज ने क्रिसमस पर कही यह खास बात, राष्ट्रपति जरदारी ने जिन्ना को किया याद