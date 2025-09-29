चीन के पूर्व कृषि मंत्री को फांसी की सजा! जानिए कितनी रिश्वत लेने पर जिनपिंग मौत के घाट उतार रहें

चीन के पूर्व कृषि मंत्री तांग रेनजियान को भ्रष्टाचार के आरोप में रविवार, 28 सितंबर को मौत की सजा सुनाई गई. कोर्ट के एक बयान में कहा गया है कि दो साल जेल में रखे जाने के बाद फांसी की यह सजा दी जाएगी. चीन के पूर्वोत्तर में बसे जिलिन प्रांत के चांगचुन के पीपुल्स कोर्ट ने एक बयान में कहा कि तांग रेनजियान ने 2007 और 2024 के बीच कुल 268 मिलियन युआन (लगभग 337 करोड़ रुपए) से अधिक की रिश्वत कैश और संपत्ति के रूप में स्वीकार की.

एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पूर्व कृषि मंत्री के रिश्वत लेने ने "राज्य और लोगों के हितों को विशेष रूप से गंभीर नुकसान पहुंचाया, और इसलिए मौत की सजा जरूरी है". कोर्ट ने यह भी कहा है कि तांग ने अपने अपराधों को कबूल कर लिया है और पश्चाताप जताया है.

शी जिनपिंग के राज में बड़े नामों को भी माफी नहीं!

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने यहां व्यापक भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरू हुआ है और इसके तहत कई बड़े नाम को फांसी की सजा मिली है या उन्हें जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है. तांग को मिली फांसी की सजा इस मामले में लेटेस्ट है.

एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार शी जिनपिंग के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के समर्थकों का कहना है कि यह साफ-सुथरे शासन को बढ़ावा देता है. वहीं आलोचकों का तर्क है कि यह राष्ट्रपति को अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को साफ करने, रास्ते से हटाने की शक्ति प्रदान करता है.

चीन के पूर्व रक्षा मंत्रियों ली शांगफू और वेई फेंगहे के खिलाफ इसी तरह की भ्रष्टाचार जांच हुई है. चीन की सरकारी मीडिया ने कहा कि ली को केवल सात महीने बाद पद से हटा दिया गया और बाद में संदिग्ध रिश्वतखोरी सहित अन्य अपराधों के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया. उनके उत्तराधिकारी डोंग जून को भी कथित तौर पर भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच के दायरे में रखा गया था.

