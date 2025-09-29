विज्ञापन
दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज.. 2 घंटे की यात्रा महज 2 मिनट में.. जानिए किस देश में है

World Tallest Bridge: हुआजियांग ग्रांड कैन्यन ब्रिज के नाम अब दो रिकॉर्ड हैं: यह दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है और यह पहाड़ी क्षेत्र में बना सबसे बड़ा पुल भी है. यह पुल एक पर्यटक आकर्षण भी बन गया है.

  • चीन के गुइझोउ प्रांत में हुआजियांग ग्रांड कैन्यन ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनकर जनता के लिए खुल गया है
  • यह पुल घाटी से 625 मीटर ऊपर बना है और यात्रा के समय को दो घंटे से दो मिनट में बदल देता है
  • पुल की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए 96 ट्रकों के परीक्षण और 400 से अधिक सेंसरों द्वारा सुरक्षा जांच की गई थी
दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज या पुल आम जनता के लिए खुल गया है. खास बात है कि घाटी से 625 मीटर उपर बना इस पुल ने 2 घंटे की यात्रा को अब केवल 2 मिनट के रास्ते में बदल दिया है. अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर यह कारनामा किस देश में हुआ है और इस पुल की खासियत क्या है. चलिए आपको यहां बताते हैं.

चीन में हुआ कमाल

चीन ने आधिकारिक तौर पर हुआजियांग ग्रांड कैन्यन ब्रिज, जिसे अब दुनिया का सबसे ऊंचा पुल माना जाता है, जनता के लिए खोल दिया है. चीन के गुइझोउ प्रांत में एक घाटी से 625 मीटर ऊपर बना यह पुल चीन के सबसे दुर्गम माने जाने वाले क्षेत्र में से एक में कनेक्टिविटी को फिर से परिभाषित करता है. बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, यह पुल हुआजियांग ग्रांड कैन्यन के दोनों किनारों के बीच यात्रा के समय को कम कर देता है, जिससे पहले दो घंटे की यात्रा दो मिनट की रह गई है.

28 सितंबर को चीन की सरकारी मीडिया ने इस पुल का एक लाइव ड्रोन फुटेज शेयर किया. इसमें गाड़ियों को इस विशाल पुल को पार करते हुए देखा गया. एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार, पुल के उद्घाटन समारोह में प्रोजेक्ट के इंजीनियरों और स्थानीय अधिकारियों सहित आम लोगों की भीड़ उमड़ी.

पिछले महीने, पुल की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए कई टेस्ट किए गए थे. इंजीनियरों की एक टीम ने इसपर से 96 ट्रकों को गुजारकर देखा. पुल में 400 से अधिक सेंसर लगाकर पुल के मुख्य विस्तार, टावरों, केबलों और सस्पेंडर्स की जांच की गई. आखिर में सबकुछ सही रहा और पुल की संरचनात्मक मजबूती और सुरक्षा सुनिश्चित हुई.

हुआजियांग ग्रांड कैन्यन ब्रिज के नाम अब दो रिकॉर्ड हैं: यह दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है और यह पहाड़ी क्षेत्र में बना सबसे बड़ा पुल भी है. यह पुल एक पर्यटक आकर्षण भी बन गया है.

