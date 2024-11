कनाडा मंदिर अटैकः खालिस्तानी भीड़ में शामिल था पुलिसवाला! इस वीडियो का क्या जवाब देंगे ट्रूडो

कनाडा के ब्रैम्पटन में खालिस्तानी झंडे (khalistani flags) लेकर आए प्रदर्शनकारियों द्वारा एक हिंदू मंदिर में लोगों के साथ हिंसा की गयी. प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निंदा करते हुए कहा कि प्रत्येक कनाडाई को अपने धर्म का स्वतंत्र तरीके से और सुरक्षित माहौल में पालन करने का अधिकार है. हालांकि हिंसक भीड़ में पुलिसकर्मी भी शामिल थे. जिसके बाद से दुनिया भर में कनाडा की फजीहत हो रही है.

सोशल मीडिया में लोग निकाल रहे हैं आक्रोश

सोशल मीडिया पर कनाडा पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्‍सा फूट रहा है. लोगों का कहना है कि पुलिस, खालिस्‍तानियों के साथ मिलकर कनाडा से हिंदुओं का सफाया करने में जुटी हुई है. वहीं, एक अन्‍य सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि ये कनाडाई पुलिस का क्‍या रवैया है, जो सुरक्षा की मांग कर रहे हिंदुओं को ही हिरासत में ले रही है? इस घटना की कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सहित कई नेताओं ने कड़ी निंदा की है. कनाडा में भारतीय हाई कमीशन ने भी इसे लेकर ट्रूडो सरकार पर सवाल उठाए हैं.

Khalistanis have infiltrated Canadian Police & Security forces - Officers Join Khalistani Terroπists and attack Hindus; this is Govt sponsored attack on Hindus in Canada pic.twitter.com/ug0qLDLVrI pic.twitter.com/k9vujv7Nm7