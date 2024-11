कनाडा के ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर के बाहर लोग जुट रहे हैं. इन लोगों के हाथों में भारत के झंडे हैं, कुछ लोगों के हाथों में भगवा झंडे भी नजर आ रहे हैं. लोग 'जय श्री राम' के नारे लगा रहे हैं. इन लोगों में बेहद गुस्‍सा है. मंदिर के बाहर जुटे लोगों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्‍ता इंतजाम भी किये गए हैं. इस मंदिर के बाहर ही खालिस्‍तानियों ने हिंदू श्रद्धालुओं पर लाठियां चलाई थीं, उन्‍हें दौड़ा-दौड़ाकर पीटा था. इन घटना को लेकर भारत में भी काफी रोष नजर आ रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कनाडा में मंदिर के बाहर हिंदुओं पर हुए हमले की निंदा की और इसे 'जानबूझकर किया गया हमला' करार दिया.

"Khalistan Murdabad" slogans are raised probably for the very first time at a Hindu temple like this in the history of Canada 🇨🇦



Attractive visuals from Hindu Sabha temple, Brampton.



Jai Shri Ram 🙏🏻🚩🚩🚩 pic.twitter.com/atFYWi3IOQ