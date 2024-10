"लॉरेंस बिश्नोई गैंग संग मिलकर फैला रहा आतंक": बौखलाया कनाडा अब भारत पर लगा रहा ये आरोप

भारत और कनाडा के बीच जारी विवाद (India Canada Row) और राजनयिकों की वापसी के बीच कनाडा बौखलाया हुआ है. अब वह भारत पर मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है. इस सब के बीच रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस का आरोप है कि भारत सरकार के एजेंट कनाडा की धरती पर आतंक फैलाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग (Lawrence Bishnoi Gang) के साथ मिल कर काम कर रहे हैं. उसने ओटावा में थैंक्सगिविंग डे पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत पर यह गंभीर आरोप मढ़ दिया.

कनाडा की संघीय पुलिसिंग, नेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट कमिश्नर ब्रिगिट गौविन का कहना है, "यह (भारत) दक्षिण एशियाई समुदाय को निशाना बना रहा है, वह खासकर कनाडा में खालिस्तान समर्थक तत्वों को निशाना बना रहे हैं... हमने जो देखा है, RCMP परिप्रेक्ष्य से, वे संगठित अपराध तत्वों का इस्तेमाल कर रहे हैं. इस में खासकर एक संगठित अपराध समूह, बिश्नोई गिरोह को सार्वजनिक रूप से जिम्मेदार ठहराया गया और दावा किया गया. हमारा मानना ​​है कि यह गिरोह भारत सरकार के एजेंटों से जुड़ा हुआ है."

