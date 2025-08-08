कॉमेडियन कपिल शर्मा को बार-बार क्यों निशाना बना रहा लॉरेंस बिश्नोई गैंग? सामने आई असली वजह

हाल ही में कनाडा स्थित कपिल शर्मा के कैफे 'कैप्स कैफे' पर दूसरी बार गोलीबारी हुई. ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सदस्य की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है, जिसमें उसने कहा है कि कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट को अभिनेता सलमान खान को उद्घाटन समारोह में आमंत्रित करने के कारण निशाना बनाया गया. इस ऑडियो क्लिप को बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर हैरी बॉक्सर ने रिकॉर्ड किया है, जिसमें वह चेतावनी दे रहा है कि सलमान के साथ काम करने वाले किसी भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या कलाकार को सीने में गोली मार दी जाएगी.

गैंगस्टर का कहना है, "कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर पहली और अब दूसरी गोलीबारी इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने नेटफ्लिक्स के एक शो में सलमान खान को उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया था. गौरतलब है कि सलमान खान पर 1998 में काले हिरण के शिकार का आरोप है. बिश्नोई समुदाय इस हिरण को पवित्र मानता है. इसी वजह से जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने उन्हें निशाने पर रखा है.

साफ तौर पर दी धमकी

गैंगस्टर आगे कहता है कि सलमान के साथ काम करने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी मौत के लिए खुद जिम्मेदार होगा. उसने आगे कहा, "अगर कोई सलमान के साथ काम करता है, चाहे वह छोटा-मोटा अभिनेता हो या छोटा-मोटा निर्देशक, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे. हम उन्हें मार डालेंगे. उन्हें मारने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं".

एक महीने में दो बार हुआ हमला

आपको बता दें कि गुरुवार को कपिल शर्मा के कैफे पर एक महीने से भी कम समय में दूसरी बार गोलीबारी हुई. कम से कम 25 गोलियां चलीं, जिससे खिड़कियां टूट गईं. हालांकि, इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ. बिश्नोई गिरोह के सदस्य गोल्डी ढिल्लों, जो पंजाब पुलिस और एनआईए द्वारा वांटेड है, ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में गोलीबारी की जिम्मेदारी ली.

सूत्रों के अनुसार, सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि गोल्डी ढिल्लों वर्तमान में जर्मनी में रह रहा है. उस पर पंजाब में जबरन वसूली और हत्या के कई मामले दर्ज हैं. 10 जुलाई को भी इस रेस्टोरेंट को निशाना बनाया गया था, जिसकी जिम्मेदारी बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के कार्यकर्ता हरजीत सिंह लाडी ने ली थी, जो भारत के मोस्ट वांटेड भगौड़ों में से एक है. उन्होंने हमले के लिए कपिल शर्मा द्वारा निहंग सिखों के बारे में की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों का हवाला दिया.