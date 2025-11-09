विज्ञापन
कंबोडिया में बड़ी कार्रवाई, 658 विदेशी ऑनलाइन ठग गिरफ्तार, पकड़े गए लोगों में कुछ के भारतीय होने का शक

कंबोडिया की एजेंसियों के मुताबिक ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराध के खिलाफ वास्तविक और ठोस कदम उठा रहा है, ताकि इस वैश्विक समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके.

जांच में खुलासा हुआ कि दोनों सेंटरों में अलग-अलग ठगी के रैकेट चल रहे थे.
  • कंबोडिया पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के दो बड़े स्कैम सेंटरों पर छापा मारकर 658 लोगों को गिरफ्तार किया है.
  • पहली छापेमारी बवेट कंदाल गांव की इमारत में हुई. 69 लोग पकड़े गए जिनमें 57 विदेशी और 12 कंबोडियाई कर्मचारी थे.
  • दूसरी बड़ी कार्रवाई कंपोंग स्पियन रोड पर एक इमारतों में हुई, जहां 601 विदेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए.
कंबोडिया पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन ठगी करने वाले दो बड़े स्कैम सेंटरों पर छापा मारकर 658 लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें ज्यादातर विदेशी नागरिक शामिल हैं. यह कार्रवाई स्वाय रियांग प्रांत के बवेट शहर में की गई है. ये छापेमारी 4 नवंबर को ऑनलाइन स्कैम्स से निपटने वाली विशेष टास्क फोर्स ने स्थानीय पुलिस और राष्ट्रीय पुलिस मुख्यालय के साथ मिलकर की. पूरी कार्रवाई न्यायिक निगरानी में चली.

पहला ठिकाना बवेट कंदाल गांव में स्थित एक इमारत थी. यहां से पुलिस ने 69 लोगों को पकड़ा, जिनमें 57 विदेशी नागरिक (15 महिलाएं) और 12 कंबोडियाई कर्मचारी शामिल थे ,इनमें सफाईकर्मी, सिक्योरिटी गार्ड और ट्रांसलेटर थे. दूसरी और बड़ी कार्रवाई कंपोंग स्पियन रोड पर स्थित दो 9-मंज़िला जुड़वां इमारतों में की गई, जहां से 601 विदेशी नागरिक पकड़े गए.

क्या करते था गिरोह

जांच में खुलासा हुआ कि दोनों सेंटरों में अलग-अलग ठगी के रैकेट चल रहे थे. पहले सेंटर में फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को डराया जाता था और डिजिटल अरेस्ट किया जाता था. दूसरे सेंटर में कई तरह के ऑनलाइन फ्रॉड किए जा रहे थे, जैसे फर्जी निवेश योजनाएं (fake investment schemes), बैंकिंग धोखाधड़ी, रोमांस स्कैम, फर्जी मैराथन रजिस्ट्रेशन और AI डीप फेक वीडियो और फोटो से पहचान की जालसाजी.

कंबोडिया की एजेसिंयों के मुताबिक साइबर क्राइम और अंतरराष्ट्रीय ठगी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.
कंबोडिया लगातार ऐसे विदेशी अपराधियों को गिरफ्तार कर मुकदमे चलाकर डिपोर्ट कर रहा है और क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सूचना साझा कर रहा है.

कंबोडिया से पिछले कुछ सालों में 36,000 विदेशी अपराधियों को डिपोर्ट किया गया है. सिर्फ 2025 के पहले 9 महीनों में, पुलिस ने 48 ऑनलाइन स्कैम ऑपरेशन ध्वस्त किए और 2,722 विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया।इनमें कुछ भारतीय भी शामिल थे. कंबोडिया की एजेंसियों के मुताबिक ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराध के खिलाफ वास्तविक और ठोस कदम उठा रहा है, ताकि इस वैश्विक समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके.

