अपनी खूबसूरती के लिए चार बच्चों का बेरहमी से कत्ल, पानीपत की पूनम पर 5 खौफनाक खुलासे

हरियाणा के पानीपत जिले की किलर आंटी पूनम के दिलोदिमाग में क्या तूफान चल रहा था, उसकी कहानी रोंगटे खड़े करने वाली है. कैसे एक महिला सिर्फ सबसे खूबसूरत दिखने की सनक में इस कदर क्रूर हो सकती है. पढ़ी लिखी, शांत स्वभाव और सामान्य सी दिखने वाली पूनम ने 2 साल के भीतर चार बच्चों को मार डाला. इस लिस्ट में उसका 3 साल का बेटा भी था. पूनम के पति, ससुर और अन्य परिवारवालों ने उसके स्वभाव और हरकतों को लेकर तमाम गहरे राज खोले हैं. पुलिस की पूछताछ से भी पता चला है कि उसके अंदर खूबसूरत बच्चों को लेकर किस कदर नफरत भरी थी.

कातिल हसीना पूनम पर 6 बड़े खुलासे...

32 साल की पूनम कोई अनपढ़ गंवार नहीं थी. उसने एमए के साथ बीएड किया था . वो होशियार, कम बोलने के साथ शांत स्वभाव की थी, लेकिन वो साइको किलर बन गई और खूबसूरत बच्चों का कत्ल करना उसका जुनून बन गया. परिवारवालों को इसकी भनक तक नहीं लगी. पूनम का विवाह 2019 में हुआ था और उसका एक प्यारा सा बच्चा शुभम था. उसका पति कारों की धुलाई का काम करता है, लेकिन ससुराल में उसकी सास-ससुर से नहीं बनती थी. 2023 में जब उसकी ननद भी बेटी 9 साल की इशिका के साथ घर में आकर रहने लगी तो उसके मन में क्रूरता चरम पर पहुंच गई. सुंदर और चंचल इशिका को मार डालने का इरादा उसके मन में आ गया. उसने अकेले में इशिका को पानी की छोटे टब में डुबोकर मार डाला. मां के लिए उसका बच्चा सबसे प्यारा और अनमोल होता है, लेकिन पूनम में अपने ही हाथों में अपनी ममता का गला भी घोंट दिया. सोनीपत जिले के भवर गांव में उसने दूसरा कत्ल भी किया. उसने 3 साल के शुभम की जान ले ली. पूनम का वहशीपन यहां भी खत्म नहीं हुआ, वो अगस्त 2025 में जब मायके गई तो वहां भी उसने एक बच्चे का कत्ल कर दिया. नींद में पूनम मने उस बच्ची को उठाया और उसे भी जानवरों को पानी पिलाने के लिए बनाई गई हौद में डुबोकर मार डाला. पहली बार उसके चाचा को उस पर संदेह हुआ. पूनम ने 1 दिसंबर 2025 को एक और कत्ल कर डाला, जब उसने 6 साल की विधि की जान ले ली. कत्ल का उसका तरीका वही था. जेठानी की लड़की विधि को वॉशरूम के वॉटर टैंक के पास ले गई और गर्दन पकड़कर उसका मुंह पानी में डुबो दिया. वो तड़पती रही, लेकिन दम तोड़ने तक पूनम ने उस पर पकड़ नहीं छोड़ी.

पुलिस की कड़ी पूछताछ में उगले राज

आखिरकार पुलिस ने जब संदेह के आधार पर पूनम से पूछताछ की तो उसने राज उगलने शुरू कर दिए. पुलिस भी उसकी कहानी सुनकर सन्न रह गई. आखिर उसके अंदर इतना जहर कैसे भरा और वो छोटे-छोटे मासूम बच्चों का काल बन गई. पूनम का 2 साल का एक और बेटा है, जिसका नाम भी उसने शुभम रखा है.

घर वालों ने किए खुलासे

पूनम की मां और ससुराल वालों का भी ये कहना है कि बेटी को देखकर उसे कभी ऐसा शक नहीं हुआ. उसने कभी किसी से चिल्लाकर बात नहीं की. हां एक बार उसने विधि के चेहरे पर खौलती चाय फेंक दी थी. पानीपत पुलिस का मानना है कि पूनम एक मनोरोगी है, जिसके भीतर खूबसूरत बच्चों को लेकर नफरत कायम हो गई थी.

हैरान है पूनम का पति

पूनम के पति नवीन का कहना है कि वो कभी उसके हावभाव में इतने खतरनाक इरादों को नहीं भांप पाया. लेकिन वो बेगुनाह बेकसूर बच्चों की कातिल बीवी को कड़ी सजा देने की मांग कर रहा है. ससुर ने भी कहा है कि बेरहम औरत उसने कभी नहीं देखी.