सोने का महल, हजारों कारें, ये हैं दुनिया के सबसे अमीर मुस्लिम शख्स...जिनकी लग्जरी लाइफ देख चौंधिया जाएंगी आंखें

Sultan Hassanal Bolkiah Net Worth 2025: रोजा हो, अजान की आवाज गूंजे और इफ्तार से ठीक पहले का वो सुकून भरा लम्हा...जब हर कोई अपने गुनाहों की माफी और रहमत की दुआ कर रहा हो. ऐसे पाक महीने में अक्सर सादगी, सब्र और इबादत की बातें होती हैं, लेकिन इसी बीच एक ऐसा नाम भी चर्चा में आ जाता है, जिसकी दौलत अरबों में है, महल दुनिया का सबसे बड़ा है और शाही ठाठ देखकर लोग दंग रह जाते हैं. आखिर कौन है वो शख्स, जो एक तरफ इस्लामी परंपराओं का पालन करता है और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे अमीर मुस्लिम लोगों में गिना जाता है? चलिए आपको भी बताते हैं, दुनिया के सबसे अमीर मुस्लिम शख्स की कहानी और उनकी लाइफस्टाइल के बारे में...

कौन हैं दुनिया के सबसे अमीर मुस्लिम सुल्तान (Who Is the World's Richest Muslim Sultan)

दुनिया के सबसे अमीर मुस्लिम लोगो में नाम आता है Hassanal Bolkiah, जो Brunei के सुल्तान हैं. Sultan Hassanal Bolkiah Net Worth अलग-अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक, 20 से 30 billion dollar के बीच आंकी जाती है.

वह 1967 से गद्दी पर हैं और आज दुनिया के सबसे लंबे समय से शासन कर रहे मौजूदा बादशाहों में शुमार हैं.

ब्रूनेई के तेल और गैस भंडार से देश को भारी आमदनी होती है. Brunei Investment Agency के जरिए उनके 70 billion dollar से ज्यादा के global investments बताए जाते हैं.

तेल से तख्त तक की कहानी (Brunei oil gas wealth)

15 जुलाई 1946 को जन्मे हसनल बोलकिया ने 21 साल की उम्र में अपने पिता के abdication के बाद सत्ता संभाली. 1984 में ब्रूनेई को ब्रिटेन से पूरी आजादी मिली और वह प्रधानमंत्री भी बने.

वह दुनिया के गिने चुने absolute monarchs में हैं, जिनके पास रक्षा, वित्त और विदेश जैसे अहम मंत्रालय भी हैं. उन्होंने देश में Melayu Islam Beraja विचारधारा और शरिया कानून लागू किया, जिस पर अंतरराष्ट्रीय बहस भी हुई.

शाही लाइफस्टाइल जो हैरान कर दे (Royal Lifestyle and Luxury)

wikipedia के मुताबिक, सुल्तान का महल Istana Nurul Iman दुनिया का सबसे बड़ा रिहायशी महल माना जाता है, जिसमें 1700 से ज्यादा कमरे हैं. उनके पास 7000 से ज्यादा luxury cars होने की रिपोर्ट्स हैं, जिनमें सैकड़ों Rolls Royce और Ferrari शामिल हैं.

उनका Boeing 747 private jet और global hotels जैसे The Dorchester और Beverly Hills Hotel में हिस्सेदारी भी चर्चा में रहती है.

रोजा के महीने में जब लोग सादगी की मिसाल ढूंढते हैं, तब Sultan Hassanal Bolkiah की कहानी शानो-शौकत और जिम्मेदारी दोनों की याद दिलाती है.

यह खबर इसलिए अहम है क्योंकि यह दिखाती है कि तेल की दौलत, global investment और absolute power कैसे किसी शख्स को दुनिया के सबसे अमीर मुस्लिम शासकों में ला खड़ा करती है.

