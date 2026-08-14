फूट-फूट कर रोते दिखा मेक्सिको में फंसा सिख युवक, हाथ जोड़कर कहा कभी डंकी रूट से विदेश नहीं जाना, VIDEO

अच्छी कमाई की चाहत में विदेश जाना कई बार कितना खतरनाक हो सकता है? इसका एक ताजा उदाहरण मेक्सिको से सामने आया है. दरअसल मेक्सिको में फंसे एक सिख युवक का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वो हाथ जोड़कर फूट-फूट कर रोते दिख रहा है. रोते हुए शख्स अपनी गलती मानते हुए दूसरों से कहता है कि कभी भी डंकी रूट से विदेश जाने की भूल नहीं करना. वीडियो में युवक एक कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ दिख रहा है. वह हाथ जोड़कर लोगों से कह रहा है कि कभी गैर-कानूनी 'डंकी' रूट से मेक्सिको न आए. वीडियो में युवक आरोप लगा रहा है कि भागने की कोशिश करने पर उसके साथ मारपीट की गई. उसका दावा है कि उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा है. साफ तौर पर परेशान और डरा हुआ युवक बार-बार दूसरों से अपील कर रहा है कि वे वैसी ही गलती न करें.

भागने की कोशिश करने पर बुरी तरह से मारा-पीटा गया

युवक का दावा है कि वह गैर-कानूनी 'डंकी' रूट से मेक्सिको पहुंचा था और बाद में भागने की कोशिश की, जिसके बाद उस पर हमला किया गया. वह लोगों को उन एजेंटों के झांसे में न आने की चेतावनी भी देता है जो गैर-कानूनी रास्तों से विदेशों में सुरक्षित पहुंचाने का वादा करते हैं. वीडियो में उसका नाम या पता नहीं बताया गया है.

33 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 33 सेकंड का यह वीडियो क्लिप 13 अगस्त को अपलोड किया गया था. वीडियो के साथ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि 'डंकी' रूट से यात्रा करने वाले कई युवक मेक्सिको में फंसे हुए हैं और उनकी सुरक्षा के लिए दुआएं की जा रही हैं.

डंकी रूट से विदेश जाने की कोशिश नहीं करें

वीडियो में युवक कहता है कि किसी को भी ऐसे नेटवर्क से भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए; वह बताता है कि उसने ऐसा करने की कोशिश की थी और उसे गंभीर नतीजे भुगतने पड़े. वीडियो बना रहे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए वह कहता है कि वही व्यक्ति उसे वहां लाया था. वह अपनी गलती मानता है और कहता है कि उसने इसकी कीमत चुका दी है. आखिर में वह हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए वीडियो खत्म करता है.

विदेश जाने का डंकी रूट क्या है?

डंकी रूट एक गैर-कानूनी माइग्रेशन नेटवर्क है, जिसका इस्तेमाल लोग कई देशों से होते हुए अमेरिका जैसे देशों में घुसने के लिए करते हैं. इस यात्रा में 20 लाख से 70 लाख रुपये तक का खर्च आ सकता है, और अक्सर पैसे किश्तों में दिए जाते हैं. आसान यात्रा के वादों के बावजूद, प्रवासियों को अक्सर शोषण, हिंसा, जबरन वसूली, हिरासत और जान के खतरे का सामना करना पड़ता है.

बहुत से लोग 'डंकी' रूट इसलिए चुनते हैं क्योंकि वे कानूनी माइग्रेशन के तरीकों (जैसे पढ़ाई या काम का वीज़ा) के लिए योग्य नहीं हो पाते; ऐसा अक्सर कम शिक्षा, भाषा की दिक्कत या पैसों की कमी के कारण होता है. हाल के सालों में, पंजाब से बड़ी संख्या में ऐसे प्रवासी विदेशों में मौकों की तलाश में गए हैं.



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