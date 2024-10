BRICS ही नहीं पूरे विश्व में बज रहा भारत का डंका, समझिए क्यों हो रही इस कूटनीति की तारीफ

रूस के कजान शहर में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (India In BRICS Summit) में भारत अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करवा रहा है. ब्रिक्स ही नहीं पूरे विश्व में भारत की कूटनीति का डंका बज रहा है. ब्रिक्स में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुतिन और शी जिनपिंग समेत तमाम वैश्विक नेताओं से मुलाकात की और अपनी बात मुखरता से रखी. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से मुख्य निष्कर्ष यह निकलकर सामने आया कि वैश्विक स्तर पर भारत की भू-राजनीतिक स्थिति सर्वश्रेष्ठ है.

main takeaway from brics

summit: india holds best geopolitical position globally.



leadership role in global south

stabilizing relations with china

strong relations across g7 (exc canada)

friendly with russia, no backlash from west



no other major economy is close to being… pic.twitter.com/CANIyBCjaq