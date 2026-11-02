भूटान ने गेलेफू में की 108 स्तूपों की स्थापना, एक स्तूप प्रधानमंत्री मोदी को किया समर्पित

भूटान ने 'गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी' में 9 घंटे के भीतर 108 बौद्ध स्तूप (जिन्हें 'जांगचुप चोर्टेन' भी कहा जाता है) स्थापित किए और उनका अभिषेक किया. भारत और भूटान के बीच गहरे संबंधों को दर्शाने के लिए, इनमें से एक स्तूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित किया गया है. एक नवंबर को तड़के 2 बजे शुरू हुआ ये अभिषेक समारोह दोपहर 12 बजे तक चला. इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और देश के मुख्य मठाधीश (चीफ एबॉट) मौजूद थे.

समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भूटान के राजा के साथ मिलकर एक पट्टिका का अनावरण किया, जिसके जरिए 76वें 'जांगचुप चोर्टेन' को प्रधानमंत्री मोदी को समर्पित किया गया.

'गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी' (GMC) भूटान के राजा की उस दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसका उद्देश्य प्राचीन भूटानी सिद्धांतों और परंपराओं पर आधारित एक आधुनिक शहरी केंद्र विकसित करना है. ये 'जांगचुप चोर्टेन' इस शहर की आध्यात्मिक नींव का हिस्सा हैं.

इस कार्यक्रम में, राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने शहर के लिए अपने विजन का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार की तारीफ की. उन्होंने कहा, "केंद्रीय मंत्री के माध्यम से, मैं प्रधानमंत्री, भारत सरकार और भारत के लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं. आज आपने जो देखा, वह हमारी पहचान की झलक है. एक छोटा सा देश, जिसकी ताकत उसके लोग, उसके मूल्य और उसकी आस्था में है."

राजा ने आगे कहा, "आप यहां सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराने या समर्थन देने नहीं आए हैं, बल्कि आप इस कहानी का हिस्सा बन गए हैं. भूटान हमेशा इसी तरह आगे बढ़ा है - दीवारों से नहीं, बल्कि दोस्ती से. गेलेफू में आपका भरोसा, असल में भूटान में आपका भरोसा है और हम इस भरोसे का पूरा मान रखेंगे. यहां गेलेफू में, हम अपने लोगों, अपने बच्चों और भूटान के भविष्य के लिए कुछ बहुत ही खास बना रहे हैं. मेरी प्रार्थना है कि हम जो बना रहे हैं, उससे न केवल हमें फायदा हो, बल्कि आने वाले समय में पूरी दुनिया को भी लाभ मिले. ताशी देलेक!"

वहीं अपनी यात्रा की झलक साझा करते हुए, रिजिजू ने कार्यक्रम की तस्वीरें पोस्ट कीं और कहा कि "आज गेलेफू में भूटान के महाराज से मिलकर वे सम्मानित महसूस कर रहे हैं." उन्होंने X पर लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं पहुंचाईं और हमारी अनूठी व दीर्घकालिक द्विपक्षीय साझेदारी के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया."

इसे भी पढ़ें: भूटान में दुनिया का सबसे खतरनाक पारो एयरपोर्ट, सिर्फ 50 पायलट को ही प्लेन उतारने की इजाजत, एक चूक और खेल खत्म