आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अपने नेपाली समकक्ष बालेन शाह के साथ द्विपक्षीय बैठक की. इस दौरान उन्होंने नेपाल में बाढ़ से तबाह हुए इलाकों के पुनर्निर्माण के लिए 24,000 करोड़ नेपाली रुपये (लगभग 15,000 करोड़ भारतीय रुपये) के आर्थिक सहायता पैकेज की घोषणा की. इस मदद से नेपाल अपने बर्बाद हो चुके संसाधनों को दोबारा खड़ा कर सकेगा. प्रधानमंत्री मोदी ने 35 वर्षीय बालेन शाह की अपने देश के विकास को लेकर विजन की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि इस साल नेपाल की जनता ने उन्हें जो ऐतिहासिक जनादेश दिया है, वह वहां की नई पीढ़ी की आकांक्षाओं और उम्मीदों को दर्शाता है.

पीएम मोदी ने किए मदद का ऐलान

द्विपक्षीय बैठक के बाद एक संयुक्त संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "पदभार संभालने के बाद अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर भारत आए नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है. कुछ महीने पहले, जब उन्होंने दुनिया के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया था, तब हमें उनकी दूरदृष्टि और सूझबूझ की एक स्पष्ट झलक मिली थी. पिछले कुछ घंटों में हुई हमारी बातचीत के दौरान, मैंने नेपाल के भविष्य और भारत-नेपाल संबंधों को लेकर उनकी स्पष्ट सोच और प्रतिबद्धता को महसूस किया है." प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत और नेपाल केवल पड़ोसी ही नहीं हैं, बल्कि दोनों देश विश्वास और दोस्ती के गहरे बंधनों से जुड़े हुए हैं. उन्होंने कहा, "हमारी आकांक्षाएं और चुनौतियां एक जैसी हैं, और हम मुश्किल समय में एक-दूसरे के साथ खड़े रहते हैं. नेपाल में बाढ़ के कारण गई जानों पर हम अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं. नेपाल के पुनर्निर्माण और विकास में सहयोग के लिए, हम 24,000 करोड़ नेपाली रुपये के विकास सहयोग पैकेज की घोषणा कर रहे हैं." पीएम मोदी ने कहा कि यह सहायता बुनियादी ढांचे को बहाल करने, समुदायों के पुनर्निर्माण में मदद करेगी और उन लोगों को सहारा देगी जिन्होंने अपने घर और आजीविका खो दी है.26 अगस्त को आई अचानक बाढ़ में 1,500 लोगों की मौत हो गई और 5,200 से अधिक लोग लापता हो गए. प्रधानमंत्री ने बताया कि नई दिल्ली कई वर्षों से नेपाल को पेट्रोलियम उत्पादों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता रही है. उन्होंने कहा, "हमारी 'नेबरहुड फर्स्ट' (पड़ोसी पहले) नीति की भावना के अनुरूप, इस साल तेल आपूर्ति से जुड़ी गंभीर चुनौतियों के बावजूद, हमने नेपाल को ईंधन, उर्वरक (खाद) और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी रखी है."

बालेन शाह की नजरों में भारत-नेपाल रिश्ते

बालेन शाह ने अपने भाषण में, अपनी दो दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान भारत द्वारा दिए गए गर्मजोशी भरे आतिथ्य की सराहना की. साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को नेपाल आने का निमंत्रण भी दिया. शाह ने भारत और नेपाल के बीच गहरे संबंधों पर भी जोर दिया और कहा कि उनके करीबी और दिल से जुड़े रिश्तों को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. उन्होंने मुश्किल समय और आपदा के दौरान भारत से मिली मदद के लिए धन्यवाद दिया, और दोनों पड़ोसी देशों के बीच एकजुटता, आपसी विश्वास और सहयोग की भावना को रेखांकित किया. पीएम बालेन शाह ने कहा, "नेपाल और भारत के बीच के रिश्ते हिमालय की तरह अडिग और समुद्र की तरह विशाल हैं; हमारी निकटता इतनी गहरी है कि इसे शब्दों में पूरी तरह नहीं बांधा जा सकता. एक भरोसेमंद पड़ोसी के रूप में, भारत प्राकृतिक आपदाओं और कठिन समय में हमेशा सबसे पहले मदद के लिए आगे आया है. इसके लिए, मैं भारत सरकार और वहां की जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूं." भारत और नेपाल ने आठ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें सिविल सेवा क्षमता प्रशिक्षण, अंतरिक्ष अनुसंधान, स्वास्थ्य और चिकित्सा, शहरी विकास, तथा आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा जैसे क्षेत्र शामिल हैं. दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से प्रमुख कनेक्टिविटी और ऊर्जा परियोजनाओं का उद्घाटन किया और नई पहलों की आधारशिला रखी, जिससे भारत-नेपाल सहयोग और मजबूत हुआ है.

नेपाल और भारत के बीच खुली सीमा है, जिससे लोग बिना पासपोर्ट या वीज़ा के आ-जा सकते हैं. पारंपरिक रूप से इस हिमालयी देश पर भारत का काफी प्रभाव रहा है, लेकिन क्षेत्रीय विवादों और राजनीतिक दखलंदाजी के आरोपों के कारण दोनों देशों के संबंधों में तनाव आया है. वहीं, हाल के वर्षों में चीन ने नेपाल में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है और वहां हवाई अड्डों, राजमार्गों तथा जलविद्युत परियोजनाओं में निवेश किया है. नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ने के बावजूद, चारों तरफ से ज़मीन से घिरे इस देश को ईंधन और अन्य ज़रूरी चीज़ों के लिए काफी हद तक भारत पर निर्भर रहना पड़ता है.साथ ही, ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच आपसी निर्भरता भी बढ़ी है; भारत नेपाल से लगभग 1,200 मेगावाट बिजली आयात करता है.

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