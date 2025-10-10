विज्ञापन
विशेष लिंक

गाजा पीस डील की बैठक रोक नेतन्याहू ने दोस्त पीएम मोदी से फोन पर की बात, जानिए क्यों कहा थैंक्यू

Gaza Peace Deal: इजरायल प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू हमेशा से उनके घनिष्ठ मित्र रहे हैं और उनके बीच की मित्रता सदैव बनी रहेगी.

Read Time: 2 mins
Share
गाजा पीस डील की बैठक रोक नेतन्याहू ने दोस्त पीएम मोदी से फोन पर की बात, जानिए क्यों कहा थैंक्यू
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी

इजरायल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सुरक्षा कैबिनेट की बैठक को रोकते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से गुरुवार, 9 अक्टूबर को फोन पर बात की. सुरक्षा कैबिनेट की यह बैठक बहुत अहम थी क्योंकि इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20-सूत्रीय गाजा शांति योजना के तहत सीजफायर और बंधकों की रिहाई से जुड़े समझौते पर चर्चा हो रही थी. द टाइम्स ऑफ इजरायल ने इजरायली पीएम कार्यालय के हवाले से यह रिपोर्ट छापी है. फोन पर बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना के तहत हुई प्रगति पर इजरायली पीएम को बधाई दी. इस बैठक के बाद इजरायल ने सीजफायर और बंधकों की रिहाई वाले समझौते पर मुहर लगा दी.

पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी का किया धन्यवाद

इजरायल प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू हमेशा से उनके घनिष्ठ मित्र रहे हैं और उनके बीच की मित्रता सदैव बनी रहेगी. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल राज्य के प्रति उनके समर्थन के लिए भारतीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया और दोनों ने घनिष्ठ सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की.

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल और हमास के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा पीस प्लान के तहत हुई प्रगति पर बधाई देने के लिए अपने मित्र प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया.

उन्होंने कहा कि हम बंधकों की रिहाई और गाजा के लोगों को मानवीय सहायता बढ़ाने पर हुए समझौते का स्वागत करते हैं. इस बात पर जोर दिया कि दुनिया में कहीं भी किसी भी रूप या स्वरूप में आतंकवाद अस्वीकार्य है. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर एक पोस्ट में कहा, "हम राष्ट्रपति ट्रंप के 'पीस प्लान' के पहले चरण पर हुए समझौते का स्वागत करते हैं. यह प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सशक्त नेतृत्व का भी प्रतीक है."

यह भी पढ़ें: इजरायल-हमास सीजफायर: शांति के नोबेल के लिए हर पैंतरा फेल! ट्रंप साहब बहुत देर तो नहीं हो गई

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gaza Peace Deal, Benjamin Netanyahu, PM Modi
Get App for Better Experience
Get it on
Google Play
Download on the
App Store
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com