विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

भारत से 45,000 टन डीजल आयात करेगा बांग्लादेश, संबंधों में फिर से दिख रही गरमाहट

पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण, मोटरसाइकिल और अन्य वाहनों में ईंधन भरवाने के लिए विभिन्न पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी. इस अफरा-तफरी को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने ईंधन की बिक्री पर राशनिंग लागू कर दी थी.

Read Time: 3 mins
Share
भारत से 45,000 टन डीजल आयात करेगा बांग्लादेश, संबंधों में फिर से दिख रही गरमाहट
तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत-बांग्लादेश के संबंध सुधर रहे हैं.
  • बांग्लादेश अप्रैल तक भारत से अतिरिक्त पैंतालीस हजार टन डीजल आयात करने वाला है
  • भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से मार्च 2023 से डीजल का निर्यात शुरू हुआ है
  • पिछली सरकार ने इस पाइपलाइन से डीजल आयात पर रोक लगाई थी, जो अब फिर शुरू हो गया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
ढाका:

एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि बांग्लादेश अप्रैल तक भारत से अतिरिक्त 45,000 टन डीजल आयात करेगा. बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसी) के महाप्रबंधक (वाणिज्यिक एवं संचालन) मोहम्मद मुर्शीद हुसैन आजाद ने एएनआई को फोन पर बताया, “हाल ही में भारत से 5,000 टन डीजल बांग्लादेश पहुंचा है, और हमें 18 या 19 मार्च के आसपास भारत से 5,000 टन डीजल और प्राप्त होगा. हमें भारत से अतिरिक्त 40,000 टन डीजल आयात करने का प्रस्ताव मिला है. प्रक्रियात्मक कार्य पूरा होने के बाद - यानी एलसी खोलने और अन्य औपचारिकताओं के बाद - यह 40,000 टन डीजल भी अप्रैल तक बांग्लादेश पहुंच जाएगा.”

यूनुस काल में आई गिरावट

भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के शुरू होने तक भारत और बांग्लादेश के बीच डीजल का आयात रेलगाड़ियों द्वारा भारत से किया जाता था. मार्च 2023 में बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बांग्लादेश-भारत मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया और तब से डीजल का आयात इसी पाइपलाइन के माध्यम से भारत से किया जा रहा है.

इस पाइपलाइन के माध्यम से, भारत की सरकारी कंपनी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से बांग्लादेश के परबतीपुर डिपो तक नियमित रूप से डीजल का आयात किया जाता है.

मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की पिछली अंतरिम सरकार ने इस पाइपलाइन के माध्यम से भारत से डीजल के आयात पर रोक लगा दी थी. हालांकि, चुनाव के बाद, जब प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार सत्ता में आई, तो पिछले कुछ दिनों में इस पाइपलाइन के माध्यम से 5,000 टन डीजल का आयात फिर से शुरू हो गया है.

पाकिस्तान ने फिर अफगानिस्तान पर किया हमला, तालिबान ने किया जवाबी कार्रवाई का दावा

संकट में भारत ने बढ़ाया हाथ

पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण, मोटरसाइकिल और अन्य वाहनों में ईंधन भरवाने के लिए विभिन्न पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी. इस अफरा-तफरी को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने ईंधन की बिक्री पर राशनिंग लागू कर दी थी. अब सरकार ने यह प्रतिबंध हटा दिया है. बांग्लादेश में मुस्लिम समुदाय ईद को सबसे बड़ा त्योहार मानता है. इस अवसर पर, ताकि लोग बड़े शहरों से अपने गांवों तक आसानी से यात्रा कर सकें और रिश्तेदारों और परिवार के साथ ईद मना सकें, सरकार ने ईंधन की बिक्री पर लगी राशनिंग हटा दी है.

ये भी पढ़ें-

ईरान की सत्ता पाने का सपना देख रहे पहलवी का हाल वेनेजुएला की नोबेल विनर वाला तो नहीं होगा?

इराक, अफगानिस्तान, सीरिया... तख्तापलट की लंबी है फेहरिस्त, क्या ईरान में कामयाब होगा अमेरिका

बॉडीगार्ड से रोमांस करने लगीं सांसद सिनेमा तो पत्नी ने किया केस, US कोर्ट में माना बनाए संबंध पर...

ईरान जंग में नहीं कूदेगा तुर्की, एर्दोगान ने किया साफ, होर्मुज में ट्रंप की 'दावत' का अब क्या होगा?

पश्चिम बंगाल-असम-तमिलनाडु-केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव की तारीखों का EC ने किया ऐलान

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India Bangladesh Relation, India Bangladesh Oil Trade, India Bangladesh Trade, Gulf War, Middle East War
Get App for Better Experience
Install Now