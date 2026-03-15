भारत से 45,000 टन डीजल आयात करेगा बांग्लादेश, संबंधों में फिर से दिख रही गरमाहट

एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि बांग्लादेश अप्रैल तक भारत से अतिरिक्त 45,000 टन डीजल आयात करेगा. बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसी) के महाप्रबंधक (वाणिज्यिक एवं संचालन) मोहम्मद मुर्शीद हुसैन आजाद ने एएनआई को फोन पर बताया, “हाल ही में भारत से 5,000 टन डीजल बांग्लादेश पहुंचा है, और हमें 18 या 19 मार्च के आसपास भारत से 5,000 टन डीजल और प्राप्त होगा. हमें भारत से अतिरिक्त 40,000 टन डीजल आयात करने का प्रस्ताव मिला है. प्रक्रियात्मक कार्य पूरा होने के बाद - यानी एलसी खोलने और अन्य औपचारिकताओं के बाद - यह 40,000 टन डीजल भी अप्रैल तक बांग्लादेश पहुंच जाएगा.”

यूनुस काल में आई गिरावट

भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के शुरू होने तक भारत और बांग्लादेश के बीच डीजल का आयात रेलगाड़ियों द्वारा भारत से किया जाता था. मार्च 2023 में बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बांग्लादेश-भारत मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया और तब से डीजल का आयात इसी पाइपलाइन के माध्यम से भारत से किया जा रहा है.

इस पाइपलाइन के माध्यम से, भारत की सरकारी कंपनी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से बांग्लादेश के परबतीपुर डिपो तक नियमित रूप से डीजल का आयात किया जाता है.

मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की पिछली अंतरिम सरकार ने इस पाइपलाइन के माध्यम से भारत से डीजल के आयात पर रोक लगा दी थी. हालांकि, चुनाव के बाद, जब प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार सत्ता में आई, तो पिछले कुछ दिनों में इस पाइपलाइन के माध्यम से 5,000 टन डीजल का आयात फिर से शुरू हो गया है.

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संकट में भारत ने बढ़ाया हाथ

पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण, मोटरसाइकिल और अन्य वाहनों में ईंधन भरवाने के लिए विभिन्न पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी. इस अफरा-तफरी को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने ईंधन की बिक्री पर राशनिंग लागू कर दी थी. अब सरकार ने यह प्रतिबंध हटा दिया है. बांग्लादेश में मुस्लिम समुदाय ईद को सबसे बड़ा त्योहार मानता है. इस अवसर पर, ताकि लोग बड़े शहरों से अपने गांवों तक आसानी से यात्रा कर सकें और रिश्तेदारों और परिवार के साथ ईद मना सकें, सरकार ने ईंधन की बिक्री पर लगी राशनिंग हटा दी है.

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