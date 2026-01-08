NDTV EXCLUSIVE: बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं एक पैंटर्न का हिस्सा, भारत सबसे बड़ा दोस्त- शेख हसीना

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने NDTV के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि बांग्लादेश में मौजूदा अशांति के लिए जिम्मेदार पूरी तरह से मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार और तख्तापलट के बाद उसके द्वारा सशक्त की गई चरमपंथी ताकते हैं. अगस्त 2024 की अशांति के बाद भारत में शरण लेने वालीं हसीना ने हाल ही में बांग्लादेश को हिंसा की आग में झोंकने वाले उस्मान हादी हत्याकांड पर भी बात की. उन्होंने कहा कि इस मामले को भारत से जोड़ने का प्रयास जानबूझकर और पूरी तरह से निराधार है. उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश अल्पसंख्यकों के लिए लगातार असुरक्षित होता जा रहा है क्योंकि सरकार सभी नागरिकों की समान रूप से रक्षा करने के अपने सबसे बुनियादी कर्तव्य में विफल रही है.

शेख हसीना ने NDTV के सवालों का लिखित जवाब दिया है.

सवाल 1- बांग्लादेश में मौजूदा अशांति के लिए आप किसे जिम्मेदार मानती हैं और आप इस स्थिति को किस ओर ले जाते हुए देखती हैं?

शेख हसीना- मौजूदा अशांति की जिम्मेदारी पूरी तरह से अनिर्वाचित अंतरिम सरकार और अगस्त 2024 से उसके द्वारा सशक्त की गई चरमपंथी ताकतों की है. जब किसी सरकार में लोकतांत्रिक वैधता और बहिष्कार, उत्पीड़न और भय के माध्यम से नियमों का अभाव होता है, तो इस पैमाने की अशांति कोई दुर्घटना नहीं है; यह दमन का एक सुनियोजित अभियान है. संवैधानिक व्यवस्था को बहाल करने के बजाय, अंतरिम अधिकारियों ने देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया है, मनगढ़ंत राजनीतिक आरोपों पर सैकड़ों हजारों नागरिकों को हिरासत में ले लिया है, धार्मिक रूप से प्रेरित हिंसा को वैध बना दिया है. कभी स्वतंत्र रही मीडिया का दमन करने दिया जा रहा है और कानून के शासन की जगह भीड़ की हिंसा को लेने की अनुमति दी गई है.

यदि यही होता रहा तो इस बात का डर है कि बांग्लादेश अस्थिरता की लंबी अवधि में जा सकता है, जिसके घरेलू स्तर पर विनाशकारी परिणाम होंगे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी प्रतिष्ठा को स्थायी नुकसान होगा. चुनिंदा जगह कानून लागू करके या धमकी देकर कानून और व्यवस्था बनाए नहीं रखी जा सकती. यह बता रहा है कि अंतरिम सरकार के तहत, केवल अवामी लीग के सदस्यों पर हास्यास्पद शो ट्रायल के माध्यम से मुकदमा चलाया गया है, जबकि हिंसा के बर्बर कृत्यों के लिए जिम्मेदार लोगों को छूट दी गई है और उनके पीड़ितों को न्याय से वंचित कर दिया गया है.

जब राजनीतिक भागीदारी को अपराध घोषित कर दिया जाए तो कोई भी समाज लोकतंत्र को कायम रखने का दिखावा नहीं कर सकता. आगे की अशांति से बचने का एकमात्र रास्ता सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी और मौलिक मानवाधिकारों की सुरक्षा के साथ स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनावों के माध्यम से लोकतंत्र की बहाली है.

सवाल 2- उस्मान हादी की हत्या पर आपका क्या आकलन है? कट्टरपंथी समूह हादी मामले को भारत से जोड़ने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, और कट्टरपंथी ताकतों के बढ़ने से भारत-बांग्लादेश संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

शेख हसीना- शरीफ उस्मान हादी की हत्या एक दुखद और निंदनीय कृत्य था जो अंतरिम सरकार में बांग्लादेश में फैली अराजकता और चुनावी हिंसा का प्रत्यक्ष परिणाम था. आगे की हिंसा को रोकने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने के बजाय, उनकी मौत का उपयोग चरमपंथी समूहों ने अपनी कट्टरपंथी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने, तनाव भड़काने, लोकतांत्रिक संस्थानों पर हमला करने और कानून और व्यवस्था बनाए रखने में अंतरिम सरकार की अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए एक राजनीतिक उपकरण के रूप में किया है.

इस मामले को भारत से जोड़ने का प्रयास जानबूझकर और पूरी तरह से निराधार है. वे कट्टरपंथी ताकतों से प्रेरित हैं जो बांग्लादेश के सबसे करीबी सहयोगी के प्रति शत्रुता पर आधारित हैं और आंतरिक शासन की विफलताओं को विदेशी साजिशों के रूप में पेश करने की कोशिश करते हैं. यह मनगढ़ंत नैरेटिव केवल सार्वजनिक चर्चा को कट्टरपंथी बनाने और हमारे दोनों देशों के बीच दशकों के विश्वास को कमजोर करने का काम करती है... भारत हमारा निकटतम सहयोगी है, और हमारे दोनों देशों ने विश्वसनीय व्यापार और राजनयिक संबंध बनाने और हमारे क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कई दशकों से मिलकर काम किया है. विदेश नीति के प्रति यूनुस सरकार का अविवेकपूर्ण दृष्टिकोण न केवल अदूरदर्शी है, बल्कि अत्यधिक खतरनाक भी है.

सवाल 3- दीपू दास की लिंचिंग पर आप क्या कहेंगी? क्या आप मानती हैं कि बांग्लादेश सामान्य रूप से अल्पसंख्यकों और विशेषकर हिंदुओं के लिए तेजी से असुरक्षित होता जा रहा है?

शेख हसीना- दीपू दास की हत्या एक बर्बर और शर्मनाक कृत्य था जो अंतरिम सरकार के तहत कानून, व्यवस्था और नैतिक अधिकार के खतरनाक पतन को दर्शाता है, बांग्लादेश में धर्म के नाम पर हिंसा की कोई जगह नहीं है, फिर भी ऐसी हरकतें चिंताजनक रूप से लगातार हो रही हैं. यह कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि सांप्रदायिक हिंसा के एक व्यापक पैटर्न का हिस्सा थी जिसे बिना किसी सजा के पनपने दिया गया.

बांग्लादेश अल्पसंख्यकों के लिए लगातार असुरक्षित होता जा रहा है क्योंकि राज्य सभी नागरिकों की समान रूप से रक्षा करने के अपने सबसे बुनियादी कर्तव्य में विफल रहा है. धार्मिक हिंसा के इन भयानक कृत्यों के अपराधियों पर कभी भी मुकदमा नहीं चलाया गया और उनके पीड़ितों को न्याय से वंचित किया गया, जबकि यूनुस स्वयं इन कृत्यों के पीछे स्पष्ट रूप से धार्मिक प्रेरणाओं से इनकार करते रहे हैं. सुरक्षा में इस गिरावट से न केवल अल्पसंख्यकों को बल्कि बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक नींव को भी खतरा है.

सवाल 4- बांग्लादेश के कट्टरपंथी इस्लामी उग्रवाद की ओर बढ़ने का खतरा कितना गंभीर है और इसके दीर्घकालिक परिणाम क्या हो सकते हैं?

शेख हसीना- कट्टरपंथी इस्लामी उग्रवाद अब समाज के हाशिये पर नहीं चल रहा है; बल्कि अंतरिम सरकार के कामों और निष्क्रियता से इसे वैध बनाया है और प्रोत्साहित किया गया है. जब हमारी सरकार थी, तब हमने घरेलू आतंकवादी गुटों के उद्भव को रोकने और सभी धार्मिक समूहों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की. यूनुस सरकार में, दोषी आतंकवादियों को जेल से रिहा कर दिया गया है, चरमपंथी समूहों को राजनीतिक रूप से प्रासंगिक किया गया है, और अल्पसंख्यकों और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को सामान्य कर दिया गया है.

इसके दीर्घकालिक परिणाम विनाशकारी होंगे. यदि आम नागरिक अपने कट्टरपंथी सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं तो वे पहले से ही हिंसा और बहिष्कार की हर दिन की धमकियों के डर में रहते हैं. आर्थिक रूप से, कट्टरपंथ निवेश को रोकेगा और दशकों की प्रगति को उलट देगा. राजनीतिक रूप से, यह बांग्लादेश को लोकतांत्रिक साझेदारों से अलग कर देगा और व्यापक क्षेत्र को अस्थिर कर देगा. इतिहास से पता चलता है कि एक बार जब चरमपंथ सरकारी संरचनाओं में स्थापित हो जाता है, तो इसे रोकने की तुलना में इसे पलटना कहीं अधिक कठिन होता है.

सवाल 5- तारिक रहमान और BNP नेतृत्व के बारे में आपका क्या विचार है, और आप बांग्लादेश के वर्तमान और भविष्य को आकार देने में उनकी भूमिका का आकलन कैसे करती हैं?

शेख हसीना- बांग्लादेश के लोगों को याद रखना चाहिए कि तारिक रहमान सालों से लंदन में निर्वासन में रह रहे थे, जो आम नागरिकों द्वारा सामना की जाने वाली दैनिक वास्तविकताओं से बहुत दूर है. सार्वजनिक धन के गबन में अपनी दिवंगत मां, पूर्व प्रधान मंत्री खालिदा जिया को उकसाने में अपनी भूमिका के कारण वह देश छोड़कर भाग गए थे. यह राजनीतिक असहमति का मामला नहीं है, बल्कि जवाबदेही और अखंडता का मामला है.

BNP नेतृत्व ने लगातार खुद को चरमपंथी तत्वों के साथ जोड़ा है, जब यह उसके अल्पकालिक हितों के अनुकूल होता है, यहां तक ​​​​कि राष्ट्रीय स्थिरता की कीमत पर भी. एक विश्वसनीय लोकतांत्रिक विकल्प पेश करने के बजाय, इसने बहिष्कार, धमकी और अवसरवाद को चुना है. बांग्लादेश ऐसे नेतृत्व का हकदार है जो देश के भीतर से शासन करे, बहुलवाद का सम्मान करे और लोगों के प्रति जवाबदेह हो, न कि उन हस्तियों के प्रति जो विदेशों में सुरक्षित रहते हुए कट्टरपंथी ताकतों के साथ गठबंधन के माध्यम से सत्ता चाहते हैं.

सवाल 6- कथित तौर पर आपकी सरकार को अस्थिर करने वाली ताकतें अब यूनुस सरकार को अल्टीमेटम जारी कर रही हैं. आपकी नजर में इन घटनाक्रमों के पीछे कौन बड़ी ताकत काम कर रही है?

शेख हसीना- हम देख रहे हैं वह लोकतांत्रिक जवाबदेही के बिना चरमपंथियों को ताकतवर बनाने का तार्किक परिणाम है. वही ताकतें जो एक निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने में सहायक थीं, अब उन अंतरिम सरकार पर शर्तें थोपने का प्रयास कर रही हैं जिन्हें स्थापित करने में उन्होंने मदद की थी. इससे पता चलता है कि वास्तिवक शक्तियां किसके पास हैं. यूनुस स्वतंत्र रूप से शासन नहीं कर रहे हैं; वह कट्टरपंथी गुटों और राजनीतिक अवसरवादियों के प्रभुत्व वाली एक नाजुक व्यवस्था का स्वीकार्य चेहरा मात्र है.

इन विकासों के पीछे बड़ी शक्ति कोई एक व्यक्ति या संस्था नहीं है, बल्कि चरमपंथी समूहों, संशोधनवादी तत्वों और अनिर्वाचित ताकतों का गठबंधन है जो लोकतंत्र, बहुलवाद और मौलिक मानवाधिकारों को अस्वीकार करते हैं. इन ताकतों को अराजकता, धमकी और किसी भी असहमति की आवाज को मिटाने से फायदा होता है, जिसमें राजनीतिक जीवन से अवामी लीग का स्थायी बहिष्कार भी शामिल है.

