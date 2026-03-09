बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा: कुमिला में पूजा के दौरान हिंदू मंदिर पर फेंके गए क्रूड बम

बांग्लादेश जातीय हिंदू महाजोते (बांग्लादेश राष्ट्रीय महागठबंधन) नामक मानवाधिकार समूह के अनुसार, पिछले सप्ताह बांग्लादेश में दो अलग-अलग घटनाओं में दो हिंदुओं की मौत हो गई, जबकि देश के एक मंदिर में हुए देसी बम (Crude Bomb) विस्फोट में एक पुजारी सहित चार लोग घायल हो गए. मानवाधिकार समूह ने रविवार को बताया कि 6 और 7 मार्च को बोगुरा और कॉक्स बाजार में दो लोगों की हत्या कर दी गई, जबकि 8 मार्च को कुमिला शहर के एक हिंदू मंदिर में पूजा के दौरान देसी बम फेंके गए, जिससे काफी दहशत फैल गई.

बांग्लादेश जातीय हिंदू महाजोते ने एक बयान में कहा, "7 मार्च (शनिवार) को शाम लगभग 6:30 बजे, कुमिला शहर के दक्षिण ठाकुरपारा इलाके में स्थित एक मंदिर में शनि देव की पूजा के दौरान, सांप्रदायिक आतंकवादियों ने देसी बम विस्फोट किया. मंदिर के पुजारी और चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए."

नकाबपोश मंदिर में घुसा

बांग्लादेश के समाचार आउटलेट 'द डेली स्टार' की एक रिपोर्ट ने कालीगाछ ताला काली मंदिर पर हुए हमले की पुष्टि की है. कोटवाली मॉडल पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी तौहिदुल अनवर ने बताया कि पुजारी केशब चक्रवर्ती और दो अन्य लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. मंदिर समिति के अध्यक्ष सजल कुमार चंदा ने बताया कि धार्मिक अनुष्ठान के दौरान विस्फोट हुआ. सीसीटीवी फुटेज में कथित तौर पर विस्फोट से कुछ ही समय पहले एक नकाबपोश व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करता और एक बैग वहीं छोड़ जाता हुआ दिखाई दिया.

विस्फोट के समय का वर्णन करते हुए, घायल पुजारी केशब चक्रवर्ती ने 'द डेली स्टार' को बताया, "बम विस्फोट के बाद, मेरे सामने एक सफेद वस्तु गिरी... बाद में, धुआं देखकर, दूसरों ने मुझे बताया कि यह एक बम था." समाचार आउटलेट ने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से बताया कि विस्फोट के बाद इलाके में दहशत फैल गई. पहले विस्फोट के बाद, हमलावरों ने कथित तौर पर पास के एक बौद्ध मंदिर और एक निजी कार्यालय के पास दो और देसी बमों से विस्फोट किए.

महानगर पूजा उत्सव मोर्चे के संयोजक श्याममल कृष्णा ने घटनास्थल का दौरा किया और दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की. डेली स्टार के अनुसार, उन्होंने कहा, "शांतिपूर्ण वातावरण को भंग करने की कोशिश करने वालों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए." घटना के बाद कुमिला के पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अनीसुज्जमान समेत पुलिस अधिकारियों ने भी घटनास्थल का दौरा किया और जांच में सहायता के लिए बम निरोधक इकाई को बुलाया गया.

बदमाशों ने चाकू मारा

इस बीच, बांग्लादेश जातीय हिंदू संघ के महासचिव मृत्युंजय कुमार रॉय ने रविवार को जारी एक बयान में कहा, "6 मार्च 2026 (शुक्रवार) को रात करीब 9:30 बजे बोगुरा जिले के सरियाकंडी में जमीन विवाद को लेकर बदमाशों ने 40 वर्षीय चायोन राजभर की चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक चायोन राजभर 'द न्यू कॉन्टेस्ट' नामक स्थानीय कोचिंग सेंटर के निदेशक थे." बयान में आगे कहा गया, "अगले दिन, 7 मार्च (शनिवार) को दोपहर करीब 2:00 बजे कॉक्स बाजार कस्बे में 29 वर्षीय गणेश पाल नामक एक हिंदू युवक की सांप्रदायिक आतंकवादियों ने फिरौती की रकम देने से इनकार करने पर चाकू मारकर हत्या कर दी."

मानवाधिकार समूह ने बताया कि एक सप्ताह पहले चटोग्राम शहर के अलंकार इलाके में आकाश दास नामक एक हिंदू युवक की "मजदूरों से जबरन वसूली का विरोध करने" पर हत्या कर दी गई थी. समूह ने आगे कहा कि इसी जिले के चंदनैश उपज़िला के बदुरपारा हिंदू इलाके में चंदन डे नामक 70 वर्षीय व्यक्ति की मवेशी चोरी का विरोध करने पर सशस्त्र अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी.

ये भी पढ़ें-

खामोश बेचैनी और... मिडिल ईस्ट जंग के बीच दुबई के अल सत्वा से NDTV की Ground Report

पाकिस्तान के कब्जे वाला गिलगित-बाल्टिस्तान सुलग रहा, लंदन वाले शब्बीर चौधरी ने दी ये चेतावनी

मिडिल ईस्ट वार 9-3-2026: ईरान को मिला नया लीडर तो रूस हुआ खुश, बांग्लादेश में तेल संकट