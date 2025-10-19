वर्ल्ड वॉर 3, धरती पर एलियंस की जंग… शुक्र है बाबा वेंगा की यह 6 भविष्यवाणी गलत साबित हुई

अगर भविष्य जानने का मौका मिले तो कौन नहीं जानना चाहेगा? कब दुनिया में जंग छिड़ेगी, अपनी खुद की शादी कब होगी, बच्चा बड़ा हो गया तो उसकी जॉब कब लगेगी? भविष्य को लेकर हर इंसान के मन में लाख सवाल होते हैं. खैर अगर आप भी भविष्यवाणियों में यकीन रखते हैं तो आपने बाबा वेंगा का नाम जरूर सुना होगा. दरअसल दुनिया में कई लोग होते हैं जो भविष्य देखने का दावा करते हैं और जब उनकी भविष्यवाणियां सही साबित होती है तो लोगों को आश्चर्य होता है. सही भविष्यवाणी करने वालों में दुनिया में अभी सबसे बड़ा नाम नास्त्रेदमस को माना जाता है तो दूसरा नाम "बाल्कन की नास्त्रेदमस" कहीं जाने वालीं बाबा वेंगा का ही आता है.

बाबा वेंगा ने अपना इतना बड़ा नाम यूं ही नहीं बनाया है. उन्होंने चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना, हिंद महासागर में 2004 की सुनामी और यहां तक ​​कि ISIS के उदय जैसी विश्व घटनाओं की सही भविष्यवाणी की थी और अपना लोहा मनवाया था. हालांकि बाबा वेंगा की 6 ऐसी भविष्यवाणी भी है जो सही साबित नहीं हुई है. चलिए आपको स्काई हिस्ट्री की एक रिपोर्ट के आधार पर बताते हैं.

1- बराक ओमाबा होंगे अमेरिका के आखिरी राष्ट्रपति– गलत

बाबा वेंगा ने यह भविष्यवाणी तो सही की थी कि बराक ओबामा अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतेंगे और 44वें राष्ट्रपति बनेंगे. लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि बराक ओबामा संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतिम राष्ट्रपति होंगे. खैर यह बिल्कुल सही नहीं है. ओबामा के बाद डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन राष्ट्रपति बन चुके हैं.

2- 2003 में एलियंस जंग छेड़ देंगे- गलत

बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार एलियंस को 2023 में पृथ्वी पर उतरना था और इंसानों के खिलाफ युद्ध छेड़ना था. लेकिन अभी तक नीले रंग का कोई ‘जादू' सामने नहीं आया है.

3- एशिया बनेगा जहरीले गैस का चैम्बर- गलत

इस रिपोर्ट के अनुसार बाबा वेंगा का मानना ​​था कि परमाणु संयंत्र (न्यूक्लियर प्लांट) में विस्फोट के बाद एशिया जहरीली गैसों से घिर जाएगा. उसने इसके लिए कोई तारीख या साल नहीं दिया था, जिससे उनके फॉलोअर्स को यह विश्वास हो गया कि यह अभी भी आगे हो सकता है. लेकिन चूंकि अब तक ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए इसे उनकी अधूरी भविष्यवाणियों में से एक के रूप में माना जाता है.

4- निर्जन हो जाएगा यूरोप, नहीं होगा कोई इंसान– गलत

बाबा वेंगा को अक्सर यह भविष्यवाणी करते हुए पाया जाता है कि यूरोप 2016 तक काफी हद तक निर्जन या लगभग निर्जन हो जाएगा. ऐसा माना जाता है कि उन्होंने या तो पर्यावरणीय आपदाएं, व्यापक बीमारी या बड़े पैमाने पर प्रवासन की भविष्यवाणी की थी जिससे लोग इस महाद्वीप को लगभग खाली छोड़ देंगे. हालांकि 2016 को बीते लगभग 10 साल होने को हैं और यूरोप वैसा ही है, सभ्यता का कोई पतन नहीं हुआ.

5- जॉर्ज बुश सीनियर की मौत पर भविष्यवाणी गलत

बाबा वेंगा कि एक भविष्यवाणी थी कि एक विमान विस्फोट में 41वें अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर की मौत होगी. हालांकि, वास्तव में उनकी मृत्यु 2018 में उम्र और पार्किंसंस रोग से जुड़ी प्राकृतिक कारणों से हुई.

6. तृतीय विश्व युद्ध पर भविष्यवाणी गलत

उनकी सबसे डरावनी भविष्यवाणियों में से एक यह थी कि 2010 में चार देशों के हेड (राष्ट्राध्यक्षों) की हत्या कर दी जाएगी. वंगा ने दावा किया कि यह अंततः तीसरे विश्व युद्ध का कारण बनेगा. शुक्र है, ऐसा नहीं हुआ.

