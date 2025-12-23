बेटे को गाने से रोको वरना... खुद को इंस्पेक्टर बताकर पंजाबी सिंगर अमर नूरी को दी धमकी

पंजाबी सिंगर और एक्ट्रेस अमर नूरी को एक धमकी देने का मामला सामने आया है. थ्रेट कॉल करने वाले ने खुद को इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह बताते हुए अमर नूरी को धमकाया. आरोपी ने कहा कि उनका बेटा, जो संगीत और गाने का काम करता है, वह गाना बंद कर दे, नहीं तो अंजाम बुरा होगा. पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. यह धमकी उनके बेटे को संगीत और गाने का काम बंद न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी के साथ दी गई है.

थ्रेट कॉल पर आरोपी ने क्या कहा?

जानकारी के मुताबिक खुद को इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह बताने वाले एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर अमर नूरी को धमकी दी कि अगर उनका बेटा, जो संगीत के क्षेत्र में सक्रिय है, अपना काम बंद नहीं करता, तो उसे और उसके परिवार को बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा. इस घटना से कला जगत में चिंता का माहौल है.

पुलिस के पास पहुंचीं अमर नूरी

धमकी भरी कॉल मिलने के बाद अमर नूरी और उनका परिवार काफी डर गया. उन्होंने तत्काल पुलिस से संपर्क किया और पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज करवाई. शिकायत में उन्होंने कॉल की जानकारी, कॉल करने वाले की भाषा और धमकी की गंभीरता का भी जिक्र किया.

पुलिस ने दिया आरोपी की गिरफ्तारी का भरोसा

इस संबंध में डीएसपी मोहित सिंगला ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. वहीं पुलिस कॉल की सच्चाई और आरोपी की पहचान करने में जुटी हुई है.