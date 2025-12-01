एलन मस्क की 'आधी भारतीय' पार्टनर शिवॉन जिलिस कौन हैं? बिना शादी दोनों के हैं 4 बच्चे

दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला के CEO एलन मस्क ने कहा है कि उनकी पार्टनर शिवॉन जिलिस आधी भारतीय मूल की हैं. शिवॉन मस्क की न्यूरोटेक्नोलॉजी कंपनी न्यूरालिंक में कार्यकारी अधिकारी (एक्जिक्यूटिव ऑफिसर भी हैं). शिवॉन कंपनी के ऑपरेशन और स्पेशल प्रोजेक्ट की डॉयरेक्टर की जिम्मेदारी निभाती है. एलन मस्क ने जेरोधा कंपनी के को-फाउंडर नितिन कामथ के साथ एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान यह बात बताई कि मेरी पार्टनर शिवॉन हाफ-इंडियन हैं. मस्क ने कहा, "उसे गोद लेने के लिए छोड़ दिया गया था. वह कनाडा में पली-बढ़ी."

मस्क ने इस पॉडकास्ट में यह भी बताया कि उनके एक बेटे का मिडिल नेम "शेखर" है. यह नाम भारतीय-अमेरिकी खगोलशास्त्री और नोबेल पुरस्कार जीतने वाले सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया है. मस्क ने कहा, "उनके (शिवॉन) साथ मेरा एक बेटा... उसका मिडिल नाम चंद्र शेखर के नाम पर पर शेखर रखा गया है."

गौरतलब है कि मस्क और शिवॉन के चार बच्चे हैं- जुड़वां बच्चे स्ट्राइडर और एज़्योर, एक बेटी अर्काडिया और बेटा सेल्डन लाइकर्गस. मस्क और शिवॉन की शादी नहीं हुई है, दोनों पार्टनर हैं. एलन मस्क की कुल चार अलग-अलग महिलाओं के साथ 14 बच्चे हैं.

चलिए आपको यहां एलन मस्क की हाफ-इंडियन पार्टनर शिवॉन जिलिस के बारे में बताते हैं.

शिवॉन जिलिस कौन हैं?

शिवॉन जिलिस का जन्म 1986 में कनाडा के ओन्टारियो में हुआ था. उसके पास कनाडा और अमेरिका की दोहरी नागरिकता है. उन्होंने येल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और इकॉनमी और दर्शनशास्त्र (फिलॉसफी) की पढ़ाई की. येल यूनिवर्सिटी में रहते हुए, उन्होंने येल बुलडॉग्स महिला आइस हॉकी टीम के लिए गोलकीपर के रूप में खेला और तलवारबाजी टीम में शामिल होने का भी प्रयास किया. उन्होंने 2008 में येल से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया. जिलिस ने अपना करियर IBM से शुरू किया. वह ब्लूमबर्ग एलपी के वेंचर कैपिटल ब्रांच, ब्लूमबर्ग बीटा में चली गईं, जहां उन्होंने इंटरनल स्टार्टअप और पार्टनरशिप पर काम किया. मशीन इंटेलिजेंस में शुरुआती चरण के निवेश में विशेषज्ञता हासिल की और एक फाउंडिंग मेंबर बन गईं. उन्होंने टोरंटो यूनिवर्सिटी की क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन लैब में एक फेलो के रूप में भी काम किया, और यहां उन्होंने डीप टेक्नॉलजी और AI पर केंद्रित स्टार्टअप को सलाह दी. 2015 में, एआई में उनके काम के लिए फोर्ब्स ने उन्हें उद्यम पूंजी श्रेणी (वेंचर कैपिटल की कैटेगरी) में अपनी "30 अंडर 30" लिस्ट में जगह दिया. 2016 में, शिवॉन जिलिस एलन मस्क के द्वारा को-फाउंडर के रूप में शुरू की गई कंपनी OpenAI में शामिल हो गईं. शिवॉन इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सबसे कम उम्र की सदस्य बन गईं, मार्च 2023 में पद छोड़ने तक वह इस पद पर रहीं. वह OpenAI में अपने कार्यकाल के दौरान मस्क से मिलीं और बाद में न्यूरालिंक और टेस्ला सहित उनके अन्य कंपनी में शामिल हो गईं. दोनों के अब चार बच्चे हैं. 2017 में, जिलिस ब्रेन-मशीन इंटरफेस विकसित करने के लिए मस्क की न्यूरोटेक्नोलॉजी कंपनी न्यूरालिंक में शामिल हो गईं. वह ऑपरेशन और स्पेशल प्रोजेक्ट की डॉयरेक्टर बनीं. उन्होंने शुरुआती विकास और परिचालन रणनीति का नेतृत्व किया. सितंबर 2023 में, वह फ्लाइट्स के लिए AI पर केंद्रित रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी शील्ड एआई (Shield AI) के बोर्ड में शामिल हुईं.

