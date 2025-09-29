भारत के इनकार करने के बाद मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर चले गए, अब BCCI ने लिया यह बड़ा फैसला

BCCI on Indian team being denied Asia Cup trophy : बीसीसीआई नवंबर में होने वाली अगली आईसीसी बैठक में एशियाई क्रिकेट परिषद के प्रमुख मोहसिन नकवी के खिलाफ "कड़ा विरोध" दर्ज कराएगा, जो दुबई में भारतीय टीम की ओर से उनसे एशिया कप ट्रॉफी लेने से इनकार करने के बाद ट्रॉफी लेकर चले गए थे. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने टीम के इनकार को उचित ठहराते हुए कहा कि "भारत ऐसे व्यक्ति से ट्रॉफी स्वीकार नहीं कर सकता जो "देश के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा है." देवजीत सैकिया ने आगे कहा कि, ."यह अप्रत्याशित है, बहुत बचकाना है और हम नवंबर के पहले हफ्ते में दुबई में होने वाली आईसीसी की आगामी बैठक में आईसीसी के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराएंगे. " नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख और अपने देश के गृह मंत्री भी हैं. सैकिया ने प्रतियोगिता में भारतीय टीम के अपराजित प्रदर्शन की प्रशंसा की.

बता दें कि भारत ने रविवार को फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया, जिसमें तिलक वर्मा ने नाबाद 69 रनों की पारी खेली और उन्हें फाइनल मुकाबले का प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

वहीं, मैच के बाद नकवी पुरस्कार वितरण समारोह शुरू होने से पहले एक तरफ खड़े थे और भारतीय खिलाड़ी 15 गज के भीतर खड़े थे.उन्होंने अपनी जगहों से हटने से इनकार कर दिया और समारोह में विलंब होता जा रहा है.

समझा जाता है कि भारतीय टीम प्रबंधन ने पूछा कि विजेता की ट्रॉफी कौन देगा और एसीसी में आपस में बातचीत शुरू हो गई क्योंकि उन्हें पता है कि भारतीय टीम नकवी से ट्रॉफी लेना पसंद नहीं करेगी. नकवी के मंच पर आने के बाद दर्शकों से भारतीय प्रशंसकों ने ‘भारत माता की जय' के नारे लगाने शुरू कर दिये.

नकवी जैसे ही मंच पर आये, उन्हें बताया गया कि भारतीय टीम उनसे ट्रॉफी नहीं लेगी और वह जबर्दस्ती करेंगे तो आधिकारिक विरोध दर्ज किया जायेगा. नकवी इंतजार करते रहे और अचानक आयोजकों में से कोई ट्रॉफी ड्रेसिंग रूम के भीतर ले गया.