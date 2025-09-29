EXCLUSIVE: भारत ने जीता एशिया कप तो सिंगर कुमार सानू का पाकिस्तान को संदेश- दोस्ती एक तरफा नहीं हो सकती

भारत ने एशिया कप में जबरदस्त जीत हासिल की है. ये जीत देशवासियों के लिए इसलिए भी खास हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान को पछाड़कर टीम इंडिया ने ये खिताब हासिल किया है. जिस पर देश का हर क्रिकेट प्रेमी बहुत खुश है. गुजरे जमाने के मशहूर प्लेबैक सिंगर कुमार सानू ने भी इस जीत पर खुशी जाहिर की है. आपको बता दें कि एशिया कप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने टीम पाकिस्तान को पांच विकेट से मात दी है. इस खुशी को देशवासी क्रिकेट मैदान में ऑपरेशन सिंदूर के नाम से देख रहे हैं. कुमार सानू भी इस जीत पर खुशी हैं और पाकिस्तान के नाम खास संदेश दे रहे हैं.

भारतीय टीम को जीत पर बधाई

एशिया कप 2025 में टीम इंडिया की जीत पर कुमार सानू ने कहा, "ये बहुत खुशी की खबर है कि टीम इंडिया ने तीसरी बार एशिया कप फाइनल में टीम पाकिस्तान को हराया है. पूरी टीम को बधाई. मैंने भी पूरा मैच देखा. पूरी टीम का जज्बा ही अलग दिख रहा था. सबने बहुत अच्छा खेला. सबका एटिट्यूड इस बार एकदम अलग था. खिलाड़ी हैं तो खेल भावना और खिलाड़ियों वाला मनोबल रखना भी जरूरी है." कुमार सानू ने ये भी कहा कि पूरा मैच देखकर बहुत मजा आया.

पाकिस्तान के नाम संदेश

बॉलीवुड के मशहूर सिंगर कुमार सानू ने कहा, "जिस तरह की घटनाएं देश में पिछले दिनों हुई हैं. उन्हें देखकर यही कहा जा सकता है कि ये सब बहुत दुखद है. दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच संबंध ऐसे नहीं होने चाहिए." कुमार सानू ने कहा, "हम चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी अच्छा रहे. हम भी उस के साथ अच्छे रहेंगे." उन्होंने ये भी ताकीद किया कि दोस्ती का हाथ दोनों तरफ से बढ़ना चाहिए. दोस्ती कभी एक तरफ से नहीं हो सकती है.