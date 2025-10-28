Amazon में 30 हजार की हो रही छटनी! कर्मचारियों में हड़कंप, AI भी है वजह

ऐमजॉन बहुत बड़ी छटनी करने जा रहा है. कंपनी अपने करीब 30 हजार कॉर्पोरेट कर्मचारियों को पिंक स्लिप थमाएगी. छटनी का ये प्रोसेस 28 अक्टूबर 2025 यानी कि मंगलवार से शुरू हो रहा है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐमजॉन कर्मचारियों को निकालने का यह बड़ा कदम अपने खर्चों में कटौती करने और कोरोना के दौरान हुई ज्यादा भर्ती की भरपाई के लिए उठा रहा है. साल 2022 के बाद ऐमजॉन में कर्मचारियों की यह सबसे बड़ी छटनी है.

ये भी पढ़ें- शशि थरूर को छठ पूजा का टीका लगाने और प्रसाद देने वाली ये महिला कौन हैं, जानें बिहार कनेक्शन

ज्यादा कर्मचारी हायर किए, अब करेंगे बैलेंस

कंपनी का कहना है कि उन्होंने पिछले कुछ सालों में जरूरत से ज्यादा कर्मचारियों को हायर कर लिया था. अब स्टाफ को घटाकर वह इसे बैंलेस करना चाहती है. एमेजॉन के इस फैसले का असर उसके डिवाइस, ह्यूमन रिसोर्स और सर्विसेज, ऑपरेशंस डिवीजन जैसे कई डिपार्टमेंट्स पर पड़ सकता है, खासकर वहां, जहां कोरोना महामारी के बाद मांग कम हो गई है.

AI की वजह से जा सकती हैं और नौकरियां

ऐमजॉन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एंडी जेसी ने सार्वजनिक रूप से यह कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बढ़ती निर्भरता की वजह से दोहराव वाले रोज के कामकाज खुद हो जाने की वजह से और भी नौकरियां जा सकती हैं. विश्लेषकों को भी यही लगता है कि AI की वजह से ही कॉर्पोरेट कर्मचारियों की इतनी बड़ी छटनी कंपनी कर रही है.

ऐमजॉन ने 2022 में की थी 27 हजार कर्मचारियों की छटनी

बता दें कि साल 2022 में ऐमजॉन ने 27 हजार कर्मचारियों को निकाला था. अब 30 हजार कॉर्पोरेट कर्मचारियों की छंटनी कंपनी करने जा रही है. इससे बहुत बड़ी संख्या में लोगों के सामने नौकरी का संकट खड़ा हो जाएगा.