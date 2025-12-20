5000 से कम में बेस्ट फिटनेस बैंड्स, सैमसंग से शाओमी तक, जानें कौन सा है आपके लिए बेस्ट

Best Fitness Bands under 5000: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में फिट रहना सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि जरूरत बन गया है. अगर आप भी अपनी सेहत पर नजर रखने के लिए एक धांसू फिटनेस बैंड की तलाश में हैं और बजट 5,000 रुपये से कम है तो बाजार में कुछ बेहतरीन ऑप्शन मौजूद हैं.

सैमसंग गैलेक्सी फिट 3

सैमसंग का यह बैंड उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो एक प्रीमियम अनुभव चाहते हैं. इसमें आपको बड़ी AMOLED डिस्प्ले मिलती है, जो देखने में किसी मिनी स्मार्टवॉच जैसी लगती है. खासियत की बात करें तो इसमें इसकी एल्युमीनियम बॉडी, फॉल डिटेक्शन और 100 से ज्यादा वर्कआउट मोड शामिल है. वहीं, इसकी बैटरी एक बार चार्ज करने पर करीब 13 दिन तक चलती है. इसकी कीमत 4,300 रुपये है.

Xiaomi Smart Band 9

शाओमी के बैंड हमेशा से ही बजट सेगमेंट में सबसे पॉपुलर रहे हैं. स्मार्ट बैंड 9 इस भरोसे को आगे बढ़ाता है. इस बैंड की स्क्रीन बहुत ब्राइट है, जिससे कड़ी धूप में भी सब साफ दिखता है. इसमें स्लीप ट्रैकिंग और हार्ट रेट मॉनिटरिंग काफी सटीक है. सबसे बड़ी ताकत इसकी बैटरी है, जो 21 दिनों तक साथ दे सकती है. कीमत की बात करें तो 3,500 रुपये में इसे आप ले सकते हैं.

Huawei Band 9

हुवावे बैंड 9

अगर आप ऐसा बैंड चाहते हैं जिसे पहनकर आप भूल जाएं कि हाथ में कुछ है तो हुवावे बैंड 9 आपके लिए है. यह बहुत ही स्लिम और हल्का है. इसमें ट्रू-स्लीप टेक्नोलॉजी है जो आपकी नींद का बारीकी से ध्यान रखती है. इसका स्ट्रैप मटेरियल काफी सॉफ्ट और स्किन-फ्रेंडली है. कीमत 3000 रुपये है.

अमेजफिट बैंड 7

अमेजफिट का यह बैंड उन लोगों के लिए है जो बैंड में ही स्मार्ट फीचर्स चाहते हैं. इसमें इन-बिल्ट एलेक्सा सपोर्ट मिलता है. साथ ही इसकी डिस्प्ले काफी चौड़ी है, जिससे मैसेज पढ़ने में आसानी होती है. इसकी कीमत 3,000 रुपये के आसपास है.

खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान