यमन से इजरायल में दागे गए मिसाइल, तेल अवीव में सायरन बजने से दहशत

यमन से इजराइल की ओर दागी गई एक मिसाइल के बाद तेल अवीव, यरुशलम और मध्य इजराइल के कई हिस्सों में हवाई हमले के सायरन बजने लगे. इजराइल डिफेंस फोर्सेज़ (IDF) ने बताया कि यह मिसाइल संभवतः नीचे गिरते समय हवा में ही टूट गई.

IDF के अनुसार, इजराइली वायु रक्षा प्रणाली ने मिसाइल के टुकड़ों को रोकने के लिए कई इंटरसेप्टर मिसाइलें दागीं. मिसाइल के टुकड़े मध्य इजराइल के विभिन्न स्थानों पर गिरे, हालांकि, किसी प्रकार की क्षति या घायल होने की सूचना नहीं है. घटना की जांच जारी है.

🚨Sirens sounding across several areas in Israel following Houthi projectile fire from Yemen pic.twitter.com/KprjK72vFk — Israel Defense Forces (@IDF) August 22, 2025

इससे पहले IDF ने पुष्टि की थी कि यमन से हौथी विद्रोहियों द्वारा मिसाइल दागे जाने के बाद तेल अवीव और यरुशलम सहित कई क्षेत्रों में सायरन बजने लगे थे, जिससे नागरिकों को सुरक्षित स्थानों की ओर भागना पड़ा.

इसी बीच, IDF ने दक्षिणी लेबनान के डिएर किफा क्षेत्र में हिज़्बुल्लाह के हथियार भंडारण केंद्र पर भी हमला किया. सेना ने कहा कि यह केंद्र इज़राइल और लेबनान के बीच हुए समझौतों का उल्लंघन करता है. IDF ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इज़राइल और उसके नागरिकों के खिलाफ किसी भी खतरे को समाप्त करने के लिए अपनी कार्रवाई जारी रखेगा.