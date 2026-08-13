चीन में एक नया बिजनेस उभरा, जानकारी लीक करना है इसका काम

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग लगातार भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करते हैं. इसको लेकर लंबे समय से चीन में राजनीतिक चर्चाएं होती रही हैं. अब, एक अंडरग्राउंड मार्केट उभर रहा है. इस मार्केट में इस बात से जुड़े कथित राज बेचे जा रहे हैं कि अगला नंबर किसका हो सकता है. सरकारी समाचार एजेंसी 'शिन्हुआ' की मैगजीन 'बान्युएतान' की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, चीन के कड़े नियंत्रण वाले इंटरनेट पर अधिकारी उन अज्ञात यूजर्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो ऐसे ग्रुप्स तक पहुंच बेचते हैं. मगर इस पर लगाम नहीं लग पा रही.

कैसे करते हैं ये काम

ये सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाते हैं.

सदस्यों से आमतौर पर छोटी एंट्री फीस ली जाती है.

बेहतर टिप्स देने वाले खास चैट रूम्स तक पहुंच के लिए 399 युआन ($59) तक वसूले जाते हैं.

सुराग अक्सर अस्पष्ट होते हैं.

किसी अधिकारी का बायोडाटा बिना किसी स्पष्टीकरण के पोस्ट कर दिया जाता है.

किसी अधिकारी का नाम मिलते-जुलते उच्चारण वाले शब्दों (होमोफोन) का इस्तेमाल करके छिपाया जाता है.

निगरानी से बचने के लिए, ऑपरेटर लगातार सदस्यों को नए रूम्स में बदलते रहते हैं.

बांयुएतान (Banyuetan) का कहना है कि सारी जानकारी भरोसेमंद नहीं होती. कुछ अकाउंट्स ट्रैफिक बढ़ाने के लिए मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं, और दक्षिण-पश्चिमी प्रांत गुइझोउ की पुलिस ने ऐसी कई साइट्स को बंद भी किया है. हालांकि, कुछ जानकारी सरकारी अधिकारियों से आती हुई लगती है, जो सिस्टम के अंदर ही वफादारी की कमी की ओर इशारा करती है. बांयुएतान द्वारा बताए गए एक मामले में, गुइझोउ के एक निचले स्तर के अधिकारी ने कर्मचारियों की जानकारी हासिल की और फिर अपने छह रिश्तेदारों के साथ मिलकर नौ वीचैट अकाउंट चलाए, ताकि ऑनलाइन फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाई जा सके.

मांग और बढ़ने की उम्मीद

ऐसे समय में जब चीनी राजनीति एक बहुत ही संवेदनशील दौर की ओर बढ़ रही है, ये ग्रुप फल-फूल रहे हैं. कम्युनिस्ट पार्टी अगले साल पतझड़ में होने वाली लीडरशिप कांग्रेस के लिए एक साल की उल्टी गिनती शुरू कर रही है. इस कांग्रेस में शी शायद चौथी बार सत्ता में आ सकते हैं - जो एक मिसाल होगी - और अधिकारियों के फेरबदल की प्रक्रिया की अध्यक्षता कर सकते हैं. हर पांच साल में होने वाली इस अहम बैठक से पहले अधिकारी प्रमोशन पाने की होड़ में होंगे, जिससे अंदर की जानकारी की मांग और बढ़ेगी.

सैद्धांतिक रूप से, किसी संभावित जांच के बारे में पहले से मिली जानकारी से कोई अधिकारी अपना बचाव तैयार कर सकता है, या कोई महत्वाकांक्षी कैडर अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए सही संबंध बना सकता है. निवेशकों के लिए, किसी प्रांतीय नेता की जांच होने की शुरुआती जानकारी उन्हें उन कंपनियों से जुड़ी संपत्ति बेचने का समय देती है जो जांच के दायरे में आ सकती हैं.

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