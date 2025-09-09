बरसात में दीवारों और छत की काई से मिल जाएगा छुटकारा, अपनाएं ये देसी जुगाड़

Barish mein kai kaise hataye: बरसात का मौसम हरियाली और ठंडक लेकर आता है, लेकिन साथ ही कुछ परेशानियां भी. इन्हीं में से सबसे बड़ी दिक्कत है दीवारों और छत पर जमी काई. हरी चिपचिपी परत न सिर्फ देखने में गंदी लगती है, बल्कि घर की मजबूती और सेहत दोनों के लिए खतरा बन सकती है. कई बार छत पर इतनी मोटी काई जम जाती है कि फिसलने का डर रहता है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए. अच्छी बात यह है कि कुछ आसान और सस्ते घरेलू देसी जुगाड़ की मदद से इसे मिनटों में हटाया जा सकता है.

क्यों जमती है काई? (how to remove moss from roof)

बरसात में लगातार नमी और धूप की कमी काई के लिए परफेक्ट माहौल बनाती है. दीवारों की सीलन और छत पर जमा पानी इस समस्या को और बढ़ा देता है. जिन जगहों पर हवा और रोशनी कम पहुंचती है, वहां काई तेजी से फैलती है.

घरेलू जुगाड़ से मिनटों में साफ करें काई (waterproofing tips for monsoon)

ब्लीच और पानी का घोल (Remove moss from roof)

एक बाल्टी पानी में 1 कप ब्लीच डालकर घोल बना लें. इसे काई वाली जगह पर डालें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद ब्रश से रगड़कर धो लें. यह सबसे फास्ट और असरदार तरीका है.

सिरका (Vinegar) का जादू ( barish me diwaar ki safai)

किचन में रखा सिरका काई हटाने का आसान उपाय है. स्प्रे बोतल में सिरका भरें और काई पर छिड़कें. थोड़ी देर बाद ब्रश से रगड़ें और पानी से साफ कर दें.

बेकिंग सोडा और नींबू (moss removal home remedies)

आधा कप बेकिंग सोडा में नींबू का रस मिलाकर पेस्ट बनाएं. इसे काई पर लगाएं और कुछ देर बाद रगड़कर धो लें. यह नेचुरल क्लीनर है, जिससे दीवारों को नुकसान नहीं होता.

नमक और गरम पानी (Barish mein kai kaise hataye)

अगर केमिकल से बचना चाहते हैं तो नमक और गरम पानी का घोल भी काम आता है. यह काई को ढीला कर देता है और आसानी से हट जाती है.

सफाई करते समय इन बातों का रखें ध्यान (how to clean moss quickly)

हमेशा रबर के दस्ताने और ग्रिप वाले जूते पहनें.

छत पर चढ़ते वक्त फिसलने से बचें.

सफाई के बाद छत और दीवारों को धूप में अच्छी तरह सुखाएं.

पानी की निकासी का सही इंतजाम करें ताकि दोबारा काई न जमे.

काई से बचाव के आसान टिप्स (waterproofing tips rainy season)

छत पर दीवारों पर पानी जमा न होने दें.

वॉटरप्रूफिंग और सीमेंट कोटिंग करवाएं.

दीवारों पर पेंट करने से पहले एंटी-फंगल प्राइमर लगाएं.

बारिश खत्म होते ही छत की सफाई और धूप लगवाना न भूलें.

नतीजा – घर फिर से नया-सा (get rid of moss on walls)

बरसात में काई हटाना सिर्फ सफाई का काम नहीं बल्कि सेहत और सुरक्षा का भी मामला है. ब्लीच, सिरका, बेकिंग सोडा और नमक जैसे आसान नुस्खे अपनाकर आप अपने घर को फिर से चमकदार और मजबूत बना सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

