1 रुपये के शैंपू से ऐसे चमकाएं जंग लगे लोहे का काला तवा, मिनटों में हटेगी जिद्दी कालिख

How to clean black iron tawa: रसोई में हर घर की जरूरत है लोहे का तवा. रोटी, पराठा, डोसा, सब कुछ इसी पर बनता है, लेकिन सच यही है कि तवे की सफाई सबसे मुश्किल कामों में से एक है. रोज़ाना तेल और घी से उस पर मोटी परत जम जाती है, जो धीरे-धीरे काली और चिपचिपी कालिख में बदल जाती है. कई बार तो स्क्रबर से घंटों रगड़ने के बाद भी तवा पूरी तरह साफ नहीं होता. ऐसे में अब एक देसी जुगाड़ आपकी परेशानी मिनटों में हल कर सकता है.

ये भी पढ़ें:-बिना जामन के घर पर जमाएं हलवाई जैसी मोटी और गाढ़ी दही, अपनाइए हरी मिर्च वाला देसी जुगाड़

क्यों जमती है तवे पर कालिख? (kaala tawa kaise saaf karein)

जब तेल या घी ज्यादा गरम होकर तवे पर जम जाता है तो उसकी पतली परत काली हो जाती है.

लंबे समय तक साफ न करने पर यही परत मोटी कालिख में बदल जाती है.

बरसात में नमी बढ़ने से तवा जंग पकड़ लेता है, जिससे सफाई और मुश्किल हो जाती है.

घरेलू जुगाड़: 1 रुपये का शैंपू + नमक + नींबू (ek rupaye ke shampoo se tawa saaf)

पहला स्टेप – गरम तवा और शैंपू-नमक (black tawa cleaning tips in hindi)

तवे को गैस पर गरम करें, फिर उस पर एक चम्मच नमक और थोड़ी सी शैंपू डालें. दोनों को मिलाकर हल्का सा भूनें. कुछ ही देर में गंदगी ढीली पड़ने लगेगी. अब इसमें आधा गिलास पानी और आधा नींबू निचोड़ दें.

दूसरा स्टेप – नींबू का छिलका रगड़ें (iron tawa cleaning tips)

नींबू के छिलके को फोर्क या चम्मच में फंसा कर तवे पर रगड़ें. नींबू और नमक का कॉम्बिनेशन गंदगी को तुरंत ढीला कर देता है.

ये भी पढ़ें:- Viral Hack: दीदी का जुगाड़...बिना एक भी रुपया खर्च किए घर बैठे ऐसे करें मिक्सी के ब्लेड को धारदार

तीसरा स्टेप – घोल से पूरी सफाई (tawa cleaning home remedies)

गैस बंद करें और बना हुआ घोल एक कटोरी में निकाल लें. अब स्क्रबर को इस घोल में डुबोकर तवे को अच्छी तरह रगड़ें. कुछ ही मिनट में जिद्दी कालिख गायब हो जाएगी और तवा चमक उठेगा.

चौथा स्टेप – जंग से बचाने का तरीका (tawa se chipchipi gandi parat kaise hataye)

तवा धोने के बाद अच्छी तरह सुखा लें और उस पर हल्की सी तेल की परत लगा दें. इससे तवे पर जंग नहीं लगेगा और यह लंबे समय तक नया बना रहेगा.

क्यों असरदार है यह जुगाड़? (Desi jugaad for tawa cleaning)

शैंपू – ग्रीस और गंदगी तोड़ने वाला सर्फेक्टेंट.

नमक – नैचुरल स्क्रबर जो जमी हुई परत हटाता है.

नींबू – सिट्रिक एसिड जिद्दी दाग और कालिख काट देता है.

गर्म तवा – इन सबकी ताकत बढ़ाकर सफाई को और आसान बना देता है.

ये भी पढ़ें:- बरसात में दीवारों और छत की काई से मिल जाएगा छुटकारा, अपनाएं ये देसी जुगाड़

नतीजा – तवा चमकदार और नया जैसा (Homemade tawa cleaning tips)

इस जुगाड़ को अपनाने के बाद आपको स्क्रबर से घंटों मेहनत करने की ज़रूरत नहीं. बस एक रुपये का शैंपू, थोड़ा नमक और नींबू से आपका तवा मिनटों में साफ हो जाएगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा