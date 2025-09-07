विज्ञापन
उत्तरकाशी में फिर बादल फटने से फिर तबाही, कई इलाकों में घुसा पानी, सीएम ने दिए खास निर्देश

नौगांव में आफत की बारिश के बाद यहां से गुजरने वाले नाले उफान पर हैं. नालों में पानी ज्यादा होने की वजह से आसपास के इलाकों तक वो पहुचने लगा.लोग पानी के बढ़ते स्तर को देख मौका रहते सुरक्षित जगहों पर पहुंचने लगे.

  • उत्तरकाशी के नौगांव बाजार में बादल फटने से भारी मलबा रिहायशी इलाकों में घुस गया और तबाही मची है
  • इस घटना में कई कारें मलबे की चपेट में आईं और आधा दर्जन से अधिक मकानों को नुकसान पहुंचा है
  • लोगों ने अचानक आई आपदा के कारण अपने घर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की प्राथमिकता दी
उत्तरकाशी:

उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से एक बार फिर तबाही मची है. शनिवार को हुई इस घटना ने यमुनोत्री हाईवे से लगे नौगांव बाजार और उसके आसपास के इलाकों में काफी तबाही मची है. बादल फटने की घटना की वजह से इसे इलाके के रिहायशी इलाकों में भी मलबा घुस गया. अपने इलाके में एकाएक मलबे को भरता देख लोग दहशत मे आए गए. आनन-फानन में लोग अपने घरों से निकल सुरक्षित जगह पर पहुंचने लगे. बादल फटने की इस घटना की वजह से कई कारें इस मलबे की चपेट में आई हैं. आधा दर्जन से ज्यादा मकानों को भी नुकसान पहुंचा है. 

लोगों ने घरों को किया खाली

एकाएक आई इस आपदा को देखते हुए लोगों में डर का माहौल है. यही वजह थी कि जैसे ही पानी के साथ मलबा रिहायशी इलाकों में घुसने लगा तो लोग खौफ में आ गए. आनन-फानन में लोगों ने अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित इलाके में पहुंचने लगे. घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद ही आपदा प्रबंधन की टीम राहत और बचाव के कार्य में भी जुट गई. 

उफान पर बरसाती नाले

नौगांव में आफत की बारिश के बाद यहां से गुजरने वाले नाले उफान पर हैं. नालों में पानी ज्यादा होने की वजह से आसपास के इलाकों तक वो पहुचने लगा.लोग पानी के बढ़ते स्तर को देख मौका रहते सुरक्षित जगहों पर पहुंचने लगे. अगर इलाके में बारिश और हुई तो स्थिति और बिगड़ सकती है.

सीएम धामी ने दिए खास दिशा-निर्देश

उत्तरकाशी के नौगांव क्षेत्र में एकाएक आई आफत की बारिश को लेकर सीएम पुष्कर धामी ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि जनपद उत्तरकाशी के नौगांव क्षेत्र में अतिवृष्टि से नुकसान की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी से तत्काल वार्ता कर राहत एवं बचाव कार्यों को युद्धस्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए. जिला प्रशासन, एसडीआरएफ व एनडीआरएफ के दल प्रभावित क्षेत्र के लिए रवाना हो चुके हैं. प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर तुरंत पहुंचाने व हर संभव मदद में किसी भी प्रकार की देरी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है. ईश्वर से सभी सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं.

