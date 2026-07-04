उत्तराखंड: मंदाकिनी नदी के तेज बहाव में फंसी JCB, रेस्क्यू टीम ने चालक और सहयोगी की बचाई जान

उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बीच मंदाकिनी नदी में बड़ा हादसा होते-होते टल गया. रुद्रप्रयाग जिले के गंगानगर क्षेत्र में नदी के बीच काम कर रही एक जेसीबी अचानक बढ़े जलस्तर के कारण तेज बहाव में फंस गई. जेसीबी पर सवार चालक और उसका सहयोगी चारों तरफ से उफनते पानी में घिर गए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, जल पुलिस और नगर पंचायत अगस्त्यमुनि की टीम मौके पर पहुंची और चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू अभियान चलाकर दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला.

रोहित डिमरी की रिपोर्ट...

अचानक बढ़ा नदी का जलस्तर

शनिवार को क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच मंदाकिनी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया. बताया जा रहा है कि सिंगोली-भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना के कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद नदी में बहाव काफी तेज हो गया. देखते ही देखते नदी का स्वरूप बदल गया और बीच धारा में काम कर रही जेसीबी पानी के बीच फंस गई.

नदी के बीच फंसे चालक और सहयोगी

जेसीबी के फंसते ही उस पर सवार चालक और उसका सहयोगी भी मुसीबत में घिर गए. तेज बहाव के कारण दोनों के लिए सुरक्षित स्थान तक पहुंचना संभव नहीं था. आसपास मौजूद लोगों ने जब उन्हें नदी के बीच फंसा देखा तो तुरंत प्रशासन और बचाव एजेंसियों को सूचना दी.

रेस्क्यू टीम ने संभाला मोर्चा

घटना की जानकारी मिलते ही जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र सक्रिय हो गया. एसडीआरएफ, जल पुलिस और नगर पंचायत अगस्त्यमुनि की टीम तत्काल मौके पर पहुंची. तेज बहाव और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद बचाव दल ने सावधानीपूर्वक रेस्क्यू अभियान चलाया और दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई. बचाव अभियान की तेजी और टीमों के समन्वय के कारण दोनों लोगों की जान बचाई जा सकी.

प्रशासन ने जारी की चेतावनी

जिला प्रशासन ने बताया कि लगातार बारिश के कारण जिले की नदियों, गाड़-गदेरों और बरसाती नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. सभी आपदा प्रबंधन एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और संवेदनशील क्षेत्रों पर लगातार नजर रखी जा रही है. लोगों से अपील की गई है कि मानसून के दौरान नदी-नालों के किनारे जाने या जलधाराओं के बीच किसी भी तरह का कार्य करने से बचें.

मानसून में बढ़ जाता है खतरा

प्रशासन का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के दौरान नदियों का जलस्तर कभी भी अचानक बढ़ सकता है. ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है. फिलहाल चालक और उसका सहयोगी पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन यह घटना मानसून के मौसम में बरती जाने वाली सावधानियों की अहम याद दिलाती है.