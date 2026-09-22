करोड़ों की तिजोरी कांड का खुलासा: हिमाचल-उत्तराखंड पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में आबकारी कर्मी समेत 4 गिरफ्तार

हिमाचल प्रदेश में हुई चर्चित तिजोरी चोरी कांड की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस के संयुक्त अभियान में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. मामला उस तिजोरी से जुड़ा है, जिसे कथित तौर पर चोरी करने के बाद नेपाल के रहने वाले एक व्यक्ति और महिला द्वारा ले जाया जा रहा था. जांच के दौरान उत्तराखंड में आबकारी विभाग के कुछ कर्मचारियों की भूमिका भी सामने आई. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और खुफिया सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

चेकिंग के दौरान सामने आया मामला

जानकारी के अनुसार, 8 सितंबर को उत्तराखंड के रामपुर बॉर्डर के पास आबकारी विभाग की टीम वाहन चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान एक कार को रोका गया, जिसमें नेपाल निवासी एक महिला करिश्मा और उसका साथी सवार थे. जांच के दौरान कार से एक टूटी हुई तिजोरी बरामद हुई. आबकारी कर्मियों ने दोनों से पूछताछ की, लेकिन वे घबराए हुए दिखाई दिए. आरोप है कि इस दौरान उनसे 80 हजार रुपये नकद, करीब आधा किलो सोना और अन्य जेवरात ले लिए गए तथा बाद में उन्हें छोड़ दिया गया.

तिजोरी चोरी मामले के आरोपी

हिमाचल पहुंची शिकायत

बाद में महिला हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित सदर थाने पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी. महिला की शिकायत और अन्य सूचनाओं के आधार पर हिमाचल पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. इस बीच पता चला कि मामला बड़ी चोरी से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया.

तिजोरी चोरी केस के आरोपी

संयुक्त जांच टीम का गठन

ऊधमसिंहनगर के एसएसपी अजय गणपति के निर्देश पर उत्तराखंड पुलिस और शिमला पुलिस ने संयुक्त जांच शुरू की. पुलिस टीमों ने घटनास्थलों और संभावित रास्तों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले. इसके साथ ही स्थानीय मुखबिरों, खुफिया सूचनाओं और तकनीकी निगरानी का सहारा लिया गया. जांच के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि चोरी के मामले से जुड़े संदिग्ध घटना के बाद शिमला से दिल्ली पहुंचे और वहां से एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार में सवार होकर रुद्रपुर के रास्ते नेपाल की ओर रवाना हुए.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

करोड़ों की चोरी के मामले में दर्ज था मुकदमा

इस मामले में हिमाचल प्रदेश के शिमला सदर थाने में मुकदमा संख्या 117/2026 दर्ज किया गया था. चोरी की इस वारदात की जांच के लिए हिमाचल पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस से सहयोग मांगा, जिसके बाद दोनों राज्यों की पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया.

चार आरोपी गिरफ्तार

संयुक्त कार्रवाई के दौरान पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई है.

बलजीत सिंह निवासी लालपुर, किच्छा, ऊधमसिंहनगर

नईम निवासी मंसूरनगर, केलाखेड़ा, ऊधमसिंहनगर

पप्पू लाल निवासी लखनऊ कॉलोनी, गदरपुर

देवेंद्र कुमार निवासी रामनगर, नैनीताल, जो आबकारी विभाग से जुड़ा बताया गया है

पुलिस के अनुसार, सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है.

80 प्रतिशत से अधिक संपत्ति बरामद

पुलिस ने दावा किया है कि एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की चोरी गई संपत्ति के मामले में करीब 80 प्रतिशत सामान बरामद कर लिया गया है. बरामदगी में नकदी, सोना और अन्य कीमती सामान शामिल होने की जानकारी सामने आई है. हालांकि पुलिस ने बरामद सामग्री का विस्तृत विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किया है.

जांच जारी

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण में और कौन-कौन लोग शामिल थे.

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