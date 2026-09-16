सख्ती के बावजूद नहीं सुधर रहे लोग! उत्तराखंड में 6 साल में 13 गुना बढ़े चालान, 62 करोड़ से ज्यादा जुर्माना वसूला

उत्तराखंड में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ लगातार चालान किए जा रहे हैं और गाड़ियां भी सीज की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के हौसले बुलंद हैं. 2020 से 2026 तक हर साल चालान, वाहन सीज होने और जुर्माना वसूलने के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है. परिवहन विभाग और पुलिस विभाग ने यातायात नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की है. उत्तराखंड में साल 2025-26 में 8 लाख से ज्यादा चालान हुए, 18 हजार वाहन सीज हुए और अब तक 62 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया.

हर साल बढ़ते गए कार्रवाई के आंकड़े

ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने पर देशभर में रोजाना चालान किए जाते हैं. सीट बेल्ट और हेलमेट न पहनने पर भी कार्रवाई होती है. स्कूलों में, लाइसेंस बनाते समय और सड़कों पर लोगों को यातायात नियमों के पालन के बारे में लगातार जागरूक किया जाता है. इसके बावजूद लोग अक्सर नियमों का पालन नहीं करते.

उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य में ट्रैफिक का सबसे अधिक दबाव मैदानी क्षेत्रों में है. इसके बावजूद राज्य में सीट बेल्ट न लगाने, हेलमेट न पहनने और अन्य नियमों का उल्लंघन करने के मामलों में कार्रवाई के आंकड़े लगातार बढ़े हैं.

2020-21 से 2025-26 तक की कार्रवाई

2020-21: 62,912 चालान, 2,722 वाहन सीज, 17 करोड़ 29 लाख रुपये जुर्माना.

2021-22: 92,094 चालान, 4,416 वाहन सीज, 21 करोड़ 61 लाख रुपये जुर्माना.

2022-23: 1,36,277 चालान, 6,082 वाहन सीज, 30 करोड़ 67 लाख रुपये जुर्माना.

2023-24: 3,14,401 चालान, 7,218 वाहन सीज, 39 करोड़ 68 लाख रुपये जुर्माना.

2024-25: 3,92,303 चालान, 12,639 वाहन सीज, 45 करोड़ 62 लाख रुपये जुर्माना.

2025-26: 8,38,261 चालान, 18,002 वाहन सीज, 62 करोड़ 45 लाख रुपये जुर्माना.

आंकड़े क्या बताते हैं?

छह साल के आंकड़ों से दो तस्वीरें सामने आती हैं. पहली यह कि परिवहन विभाग और उत्तराखंड पुलिस यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रहे हैं. दूसरी यह कि हर साल चालान, वाहन सीज और जुर्माने के आंकड़े बढ़ रहे हैं. इसका मतलब है कि नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों की संख्या भी कम नहीं हो रही है.

सड़कों पर जगह-जगह यातायात नियमों के पालन के लिए संदेश लगाए गए हैं. लोगों से सीट बेल्ट लगाने, हेलमेट पहनने, वाहन के दस्तावेज साथ रखने, ओवरस्पीडिंग और रैश ड्राइविंग से बचने, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करने तथा शराब पीकर या मोबाइल पर बात करते हुए वाहन न चलाने की अपील की जाती है. इसके बावजूद नियमों की अनदेखी जारी है.

हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर भी बढ़ी कार्रवाई

उत्तराखंड परिवहन विभाग ने बिना हेलमेट के मामलों में साल 2025-26 में 1,23,646 कार्रवाई की थी, जो 2026-27 में बढ़कर 1,80,464 हो गई. यानी इसमें 45.95 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. बिना सीट बेल्ट के मामलों में साल 2025-26 में 3,733 कार्रवाई हुई थी, जबकि 2026-27 में 2,649 मामले दर्ज किए गए. यानी 29.04 प्रतिशत की कमी आई.

पुलिस विभाग के आंकड़े

उत्तराखंड पुलिस ने बिना सीट बेल्ट के मामलों में साल 2025-26 में 3,416 कार्रवाई की थी, जबकि 2026-27 में 3,226 कार्रवाई की गई. इसमें 5.56 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई.

वहीं बिना हेलमेट के मामलों में साल 2025-26 में 33,772 कार्रवाई हुई थी, जो 2026-27 में बढ़कर 54,207 हो गई. यानी 60.51 प्रतिशत की वृद्धि हुई. कुल मिलाकर परिवहन विभाग की कार्रवाई में 16.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि उत्तराखंड पुलिस की कार्रवाई में 54.44 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

हाई स्पीड कैमरों से निगरानी

उत्तराखंड परिवहन विभाग के उप आयुक्त शैलेश तिवारी के अनुसार, ट्रैफिक बढ़ने के साथ नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग और पुलिस विभाग लगातार प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता के लिए साइन बोर्ड लगाए गए हैं. एनफोर्समेंट टीम लगातार निगरानी कर रही है और कई स्थानों पर हाई स्पीड कैमरे भी लगाए गए हैं, ताकि नियम तोड़ने वालों पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके.

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