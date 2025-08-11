विज्ञापन
उत्तराखंड में पानी ही पानी, ऋषिकेश में बहती दिखीं सब्जियां तो देहरादून में नदी उफान पर, देखें VIDEO

उत्तराखंड के निचले इलाकों में बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर हैं. देहरादून, हल्‍द्वानी और ऋषिकेश में बारिश के कारण आम लोगों का जीवन अस्‍तव्‍यस्‍त हो गया है. यहां से जलभराव के कई वीडियो सामने आए हैं. 

  • उत्तराखंड के कई इलाकों में मॉनसून की बारिश से नदियां उफान पर आ गई हैं और जलभराव की समस्या बढ़ी है.
  • ऋषिकेश में लगातार बारिश के कारण सब्जी मंडी में पानी भर गया और सब्जियां सड़क पर बहती हुई नजर आईं.
  • देहरादून में भारी बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर आ गए हैं. इस दौरान तमसा नदी का रौद्र रूप देखने को मिला.
नई दिल्‍ली :

धराली की तबाही के बाद हालात पूरी तरह से सामान्‍य भी नहीं हुए थे कि अब उत्तराखंड के अलग-अलग इलाकों में बारिश आफत बनकर परेशान कर रही है. मॉनसून के दौरान पहाड़ों पर बारिश का दौर लगातार जारी है और इसके कारण नदी-नाले भी उफान पर हैं. साथ ही निचले इलाकों में भी जमकर बारिश हो रही है. प्रदेश के देहरादून, हल्‍द्वानी और ऋषिकेश में बारिश के कारण आम लोगों का जीवन अस्‍तव्‍यस्‍त हो गया है. बारिश के कारण जहां ऋषिकेश में सब्जियां सड़क पर बहती नजर आईं तो देहरादून में नदी का तेज बहाव देखने को मिला. बारिश के कई वीडियो सामने आए हैं. 

ऋषिकेश में रविवार से ही बारिश का दौर लगातार जारी है. इसके कारण आम जीवन अस्त व्यक्त हो गया है. ऋषिकेश में आज भी सुबह से तेज बारिश हो रही है और जगह-जगह जलभराव है. साथ ही सड़कें पानी से लबालब भरी नजर आ रही हैं. ऋषिकेश की सब्जी मंडी में बारिश के पानी ने ऐसा रूप दिखाया है कि सड़कों पर महंगी सब्जियां तैरती नजर आ रही हैं. सब्जी मंडी में पानी भरा हुआ है, लोग बहती सब्जियों को पकड़ रहे हैं. 
 

देहरादून में भी जमकर बारिश

देहरादून में भी रविवार रात से लगातार मूसलाधार बारिश जारी है और रिस्पना, बिंदाल सहित कई नदियां और बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं. पुलिस ने बताया कि देहरादून के शांति विहार में लगातार बारिश से उफान पर आए एक नाले में दो बच्चे बह गए जिसमें से एक की मौत हो गयी जबकि दूसरे को बचा लिया गया. देहरादून और कुछ अन्य क्षेत्रों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है. साथ ही तमसा नदी उफान पर है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है. 

हल्‍द्वानी में दुकानों-मकानों में भरा पानी 

इसके साथ ही हल्‍द्वानी में भी आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है. इसके कारण शहर के प्रमुख इलाकों में जलभराव की स्थिति है. कई इलाकों में दुकानों और मकानों में पानी घुस गया.  

