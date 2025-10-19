विज्ञापन
उत्तराखंड में सड़क हादसे में UP के 4 मजदूरों की मौत, दिवाली मनाने जा रहे थे घर

गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को नागरिक अस्पताल खटीमा में भर्ती कराया गया जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें उच्च स्वास्थ्य केंद्र रेफर कर दिया गया. ये सभी मजदूर खटीमा क्षेत्र में ही एक ठेकेदार के साथ काम कर रहे थे.

उत्तराखंड में सड़क हादसे में UP के 4 मजदूरों की मौत, दिवाली मनाने जा रहे थे घर
उधम सिंह नगर में सड़क हादसे में उप्र के चार मजदूरों की मौत
  • उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप वाहन की टक्कर हो गई.
  • इस हादसे में उत्तर प्रदेश के सम्भल के 4 मजदूरों की मौत हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए
  • बताया जा रहा है कि हादसे के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और इसमें सवार लोग नीचे दब गए.
उधम सिंह नगर:

उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में खटीमा-नानकमत्ता मार्ग पर शनिवार को हुए एक सड़क हादसे में उत्तर प्रदेश के सम्भल के चार मजदूरों की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए. पुलिस के मुताबिक, यह हादसा ट्रैक्टर ट्रॉली और एक पिक-अप वाहन की आमने-सामने की भिड़त के कारण हुआ. पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. ये लोग दीवाली माने के लिए अपने घर जा रहे थे.

बताया जा रहा है कि पिकअप की टक्कर से ट्रैक्टर ट्राली पलट गई और उसमें सवार लोग ट्रैक्टर-ट्राली के नीचे दब गए. घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद के ट्रैक्टर-ट्राली के नीचे दबे लोगों का रेस्क्यू किया. गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को नागरिक अस्पताल खटीमा में भर्ती कराया गया जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें उच्च स्वास्थ्य केंद्र रेफर कर दिया गया. ये सभी मजदूर खटीमा क्षेत्र में ही एक ठेकेदार के साथ काम कर रहे थे.

रिपोर्ट- विकास कुमार 

