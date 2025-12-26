...और उत्तराखंड में एक और महिला को तेंदुआ ले गया, इस बार नैनीताल में

उत्तराखंड के गांव से शुक्रवार को दर्द की और एक चीख निकली. यह चीख हेमा देवी की थी. नैनीताल जिले के धारी ब्लॉक में तेंदुआ हेमा को खींचकर जंगल ले गया. देवर ने बचाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा. हेमा न बची. बाद में उसकी अधखाई लाश घर आई. उत्तराखंड में इन दिनों तेंदुओं और भालुओं का आतंक है. तेंदुओं का हाल यह है कि वह सड़कों पर चलते-फिरते मिलने लगे हैं. भालू घर तक पहुंच रहे हैं.

अधिकारियों ने बताया कि घटना दीनी तल्ली ग्राम पंचायत के तोक धूरा क्षेत्र में सुबह के समय हुई जब हेमा देवी नामक महिला जंगल से अपने मवेशियों के लिए चारा लाने घर से निकली थी, तभी पास ही घात लगाए बैठे तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया.

तेंदुए से लड़ी हेमा पर...

ग्रामीणों ने बताया कि देवी ने तेंदुए को पहले ही देख लिया था जिसके बाद उसने शोर मचाते हुए उस पर पत्थर मारने शुरू कर दिए लेकिन इसके बावजूद तेंदुए ने महिला को पकड़ लिया और खींचकर जंगल में ले गया.

भाभी को न बचा सका देवर

उन्होंने बताया कि महिला के देवर ने भी उसे बचाने के लिए शोर मचाया और तेंदुए पर पत्थरों से हमला किया, लेकिन वह उसे खींचकर तेजी से जंगल की ओर ले गया.

जंगल में मिला क्षत-विक्षत शव

घटना की जानकारी मिलने पर महिला के परिवार के अन्य सदस्य भी घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ मिलकर जंगल में तलाश की जिसके बाद उसका शव बरामद हुआ. तेंदुए के हमले की सूचना वन विभाग को भी दी गई। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई जबकि ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ आक्रोश भी जताया. नथुवाखान के वन क्षेत्राधिकारी विजय भट्ट ने बताया कि सूचना मिलते ही वन कर्मियों की टीम घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई थी.