23 नए खेल अकादमी की स्थापना, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण... उत्तराखंड के CM धामी का बड़ा ऐलान

उत्तराखंड विधानसभा देश की पहली संवैधानिक संस्था बन गई है, जिसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के योगदान का औपचारिक अभिनंदन किया है. राज्य स्थापना की रजत जयंती के विशेष सत्र में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक वक्तव्य भी दिया.

  • उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 23 नई खेल अकादमियों और महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण की घोषणा की
  • ऋषिकेश में राफ्टिंग प्लेटफॉर्म के निर्माण पर 100 करोड़ रुपये की निवेश योजना बनाई गई है
  • उत्तराखंड विधानसभा ने आरएसएस के सौ वर्ष पूर्ण होने पर उनके देश निर्माण में योगदान को आधिकारिक मान्यता दी
देहरादून:

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को विधानसभा में कई बड़े ऐलान किए. सीएम ने कहा कि प्रदेश में 23 नए खेल अकादमियों की स्थापना होगी. साथ ही महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का भी निर्माण होगा. उन्होंने कहा कि ऋषिकेश में राफ्टिंग प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है. इसमें 100 करोड़ की लागत आएगी. महिलाओं को नए अवसर देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं.

साथ ही देवभूमि उत्तराखंड की विधानसभा ने मंगलवार को ऐतिहासिक क्षण भी दर्ज किया, जब राज्य की स्थापना की रजत जयंती (25 वर्ष पूर्ण होने) के अवसर पर आयोजित विशेष सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सौ वर्ष पूर्ण होने पर संगठन के देश निर्माण में योगदान की औपचारिक सराहना की.

इस मौके पर उत्तराखंड विधानसभा देश की पहली संवैधानिक संस्था बन गई, जिसने संघ के राष्ट्र निर्माण, सामाजिक जागरण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण में दिए योगदान को सदन में आधिकारिक रूप से मान्यता दी.

मुख्यमंत्री धामी ने अपने वक्तव्य में कहा, “राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी सौ वर्षों की तपोमय यात्रा के माध्यम से भारत में सांस्कृतिक पुनरुत्थान, सामाजिक समरसता, आत्मगौरव और राष्ट्रनिष्ठ सेवा की ऐसी दिव्य धारा प्रवाहित की है जिसने देश के कोने-कोने में राष्ट्रीय चेतना की अखंड ज्योति प्रज्वलित की.”

उन्होंने कहा कि जो भारत कभी गुलामी की मानसिकता से ग्रस्त था, आज वही अपने सांस्कृतिक मूल्यों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और परंपराओं पर गर्व करता है. यह आत्मगौरव संघ की शताब्दी तपस्या का ही परिणाम है.

उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का लक्ष्य पूरा होगा- सीएम

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि देवभूमि उत्तराखंड ने अपने 25 वर्षों के विकास सफर में अनेक उतार-चढ़ाव देखे हैं, लेकिन राज्य ने सदैव विकल्प रहित संकल्प के साथ प्रगति की राह पर कदम बढ़ाया है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी वर्षों में जनता के सहयोग से उत्तराखण्ड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का लक्ष्य अवश्य पूरा होगा.

सत्र के समापन पर मुख्यमंत्री धामी ने संघ शाखा में गाए जाने वाले प्रेरक गीत की पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त की —

“ये उथल-पुथल उछाल लहर, पथ से न डिगाने पाएगी,
पतवार चलाते जाएंगे, मंज़िल आएगी, आएगी…”

इस ऐतिहासिक अवसर पर पूरे सदन में एकता, आत्मगौरव और राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार हुआ. विधानसभा द्वारा पारित यह भावनात्मक अभिव्यक्ति न केवल उत्तराखण्ड बल्कि सम्पूर्ण भारत के लिए संघ की राष्ट्रसेवा की शताब्दी यात्रा को सम्मानित करने वाला क्षण बन गई.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशेष सत्र को किया संबोधित

इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सोमवार को उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया था. इस दौरान उन्‍होंने उत्तराखंड में नारी सशक्तीकरण के प्रयासों की खुले मन से सराहना की और कहा कि कहा कि राज्य युवा ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है. राज्‍य की स्‍थापना के 25 साल पूरे होने के अवसर पर राज्‍य सरकार ने विधानसभा के विशेष सत्र का आयोजन किया है. 3 और 4 नवंबर को यह विशेष सत्र बुलाया गया है. इस विशेष सत्र में पिछले 25 सालों में राज्य ने क्या मुकाम पाया और राज्य अगले 25 सालों में किस ओर जाएगा, इस पर चर्चा की जाएगी.

दूसरी बार किसी राष्ट्रपति ने उत्तराखंड विधानसभा को किया संबोधित

उत्तराखंड विधानसभा के इतिहास में यह दूसरा मौका था जब विधानसभा सदन को राष्ट्रपति ने संबोधित किया. इससे पहले, साल 2015 में तत्‍कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया था. राज्य सरकार ने राज्य की स्थापना के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निमंत्रण दिया था.

