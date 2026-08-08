विज्ञापन
विशेष लिंक

बदरीनाथ मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में तीसरी गिरफ्तारी; गार्ड बेचता था तीर्थयात्रियों को दान, घर से मिले गहने

उत्तराखंड के बदरीनाथ मंदिर में दान और भेंट सामग्री की चोरी के मामले में एसआईटी ने एक सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार किया है. सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को भेंट सामग्री जेब में रखते हुए देखा गया था. पूछताछ में आरोपी ने चोरी की बात स्वीकार की और उसकी निशानदेही पर कई सामान और नकदी बरामद की गई.

Read Time: 5 mins
trusted source trusted source
Share
बदरीनाथ मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में तीसरी गिरफ्तारी; गार्ड बेचता था तीर्थयात्रियों को दान, घर से मिले गहने
बदरीनाथ मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा एक्शन, सुरक्षा गार्ड गिरफ्तार; CCTV से खुला राज
ANI
देहरादून:

उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध बदरीनाथ धाम (Shri Badrinath Dham) में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान और भेंट सामग्री की चोरी के मामले में एसआईटी को एक और बड़ी सफलता मिली है. कई दिनों से चल रही जांच के दौरान पुलिस ने एक सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर मंदिर के चढ़ावे में से सामान निकालकर अपने पास रखता था. जांच में सामने आया कि आरोपी न केवल चोरी की गई वस्तुएं अपने कमरे में छिपाकर रखता था, बल्कि कुछ सामान तीर्थयात्रियों को बेच भी चुका था. सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन से मिले डिजिटल साक्ष्य और बरामद सामग्री ने मामले को नया मोड़ दे दिया है. अब एसआईटी पूरे नेटवर्क और संभावित अन्य संलिप्त लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है.

सीसीटीवी फुटेज से खुलासा, सामान उठाकर अपनी जेब में डालता दिखाई दिया

बदरीनाथ मंदिर में दान और चढ़ावे की चोरी से जुड़े मामले में दर्ज एफआईआर के बाद एसआईटी लगातार जांच कर रही थी. इससे पहले मंदिर समिति के दो कर्मचारियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है. जांच के दौरान एसआईटी ने 25 जून और 29 जून की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का बारीकी से परीक्षण किया. फुटेज में एक व्यक्ति बार-बार भेंट सामग्री में से सामान उठाकर अपनी जेब में डालता दिखाई दिया. इसके बाद जांच टीम ने उसकी पहचान सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू की.

सुरक्षा गार्ड निकला आरोपी, वीआईपी दर्शन व्यवस्था में लगती थी ड्यूटी

पूछताछ और मंदिर कर्मचारियों से मिली जानकारी के आधार पर आरोपी की पहचान मनोज कुमार के रूप में हुई. वह जोशीमठ के लामबगड़ जलविद्युत परियोजना में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत था. जांच में यह भी सामने आया कि परियोजना अधिकारियों की ओर से उसे बदरीनाथ मंदिर में वीआईपी दर्शन व्यवस्था में सहयोग के लिए भेजा जाता था. इसी दौरान उसे मंदिर के भीतर आने-जाने और संवेदनशील क्षेत्रों तक पहुंच मिली थी.

पूछताछ में कबूला जुर्म, यात्रियों को बेच दिया कुछ सामान

एसआईटी ने 7 अगस्त को मनोज कुमार को पूछताछ के लिए बुलाया और उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाए. पुलिस के अनुसार शुरुआती पूछताछ के बाद आरोपी ने चोरी की बात स्वीकार कर ली. पूछताछ में उसने बताया कि चोरी किया गया कुछ सामान उसके लामबगड़ स्थित कमरे में रखा हुआ है, जबकि कुछ वस्तुएं उसने यात्रियों को बेच दी थीं. उसने यह भी बताया कि बिक्री से मिली रकम का एक हिस्सा उसके पास था और कुछ खर्च हो चुका था.

मोबाइल फोन से मिले अहम सबूत

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन भी खंगाला. मोबाइल के रीसायकल बिन में चोरी की गई वस्तुओं की तस्वीरें मिलीं. एसआईटी के अनुसार आरोपी ने कथित रूप से चोरी का सामान अपने कमरे में लाकर बिस्तर पर रखा था और उसकी तस्वीरें मोबाइल से खींची थीं. बाद में तस्वीरें डिलीट कर दी गईं, लेकिन तकनीकी जांच में वे रिकवर कर ली गईं. इन्हीं डिजिटल साक्ष्यों ने पुलिस के संदेह को और मजबूत कर दिया.

घर के कमरे से बरामद हुआ चढ़ावे का सामान

गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी को उसके आवास पर लेकर गई. उसकी निशानदेही पर कमरे से चोरी की गई कई वस्तुएं बरामद की गईं. बरामद सामान में सफेद धातु की बिछिया, कान के आभूषण, नथ, धातु के सिक्के, धातु के टुकड़े, देवी-देवताओं की छोटी मूर्तियां, कड़े, कंगन और अन्य धार्मिक सामग्री शामिल हैं. इसके अलावा 6,000 रुपये नकद भी बरामद किए गए, जिन्हें पुलिस चोरी के सामान की बिक्री से प्राप्त राशि मान रही है.

पहले भी हो चुकी हैं गिरफ्तारियां

बदरीनाथ मंदिर में चढ़ावे और दान सामग्री की चोरी का मामला सामने आने के बाद एसआईटी का गठन किया गया था. जांच के शुरुआती चरण में मंदिर समिति के दो कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी, जिनकी गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है.

इससे पहले 2 जुलाई को इस मामले में तत्कालीन प्रोटोकॉल अधिकारी प्रमोद नौटियाल और पूर्व मंदिर अधिकारी (टीओ) राजेंद्र सिंह चौहान को गिरफ्तार किया गया था.

अब सुरक्षा गार्ड की गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा और बढ़ गया है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चोरी की वारदातों में और कौन-कौन लोग शामिल थे और क्या यह किसी संगठित तरीके से अंजाम दिया जा रहा था.

आगे भी हो सकते हैं बड़े खुलासे

एसआईटी का कहना है कि जांच अभी जारी है और उससे जुड़े कई पहलुओं की पड़ताल की जा रही है. पुलिस को उम्मीद है कि आरोपी से पूछताछ और बरामद साक्ष्यों के आधार पर आने वाले दिनों में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है.

यह भी पढ़ें : बदरीनाथ मंदिर थाली भेंट गड़बड़ी मामले में हाईकोर्ट सख्त, आरोपी कर्मचारी प्रमोद नौटियाल की याचिका खारिज

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Badrinath Temple Offerings Theft, Badrinath Dham, Security Guard, Uttarakhand Police, Donation Theft
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com