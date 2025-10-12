विज्ञापन
उत्तराखंड में 22 IAS ,18 PCS समेत 44 अधिकारियों के ट्रांसफर, यहां देखिए पूरी लिस्ट

इस फेरबदल में कई जिलों के जिलाधिकारी बदले गए हैं, वहीं कई विभागों के प्रमुखों को भी हटाया गया है. 

देहरादून:

उत्तराखंड सरकार ने ड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 22 IAS और 18 PCS अधिकारियों समेत कुल 44 अधिकारियों का तबादला किया है. इस फेरबदल में कई जिलों के जिलाधिकारी बदले गए हैं, वहीं कई विभागों के प्रमुखों को भी हटाया गया है. इस व्यापक प्रशासनिक बदलाव को राज्य में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था और कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

IAS अधिकारियों में बदलाव:

  • दिलीप जावलकर को सचिव ग्राम विकास एवं ग्रामीण निर्माण विभाग से हटाया गया
  • बीसीआरसी पुरुषोत्तम को निदेशक मत्स्य पद से हटाया गया
  • चंद्रेश कुमार यादव को सचिव पंचायती राज विभाग और आयुक्त खाद्य पद से हटाया गया
  • रणवीर सिंह चौहान को आयुक्त खाद्य बनाया गया, जबकि महानिदेशक कृषि एवं उद्यान पद से हटाया गया
  • IFS अधिकारी पराग मधुकर धकाते को विशेष सचिव पंचायती राज नियुक्त किया गया
  • श्रीमती सोनिका को उपाध्यक्ष हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण बनाया गया
  • ललित मोहन रॉयल को नैनीताल का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया
  • IAS विजय कुमार जोगदंडे को अपर सचिव राजस्व पद से हटाया गया
  • वंदना को नैनीताल के जिलाधिकारी पद से हटाया गया
  • गौरव कुमार को चमोली का नया जिलाधिकारी बनाया गया
  • संदीप तिवारी को चमोली डीएम पद से हटाकर निदेशक समाज कल्याण हल्द्वानी भेजा गया
  • विनोद गोस्वामी को पिथौरागढ़ के डीएम पद से हटाया गया
  • आशीष कुमार भटगाई को जिलाधिकारी पिथौरागढ़ बनाया गया
  • अंशुल सिंह को जिलाधिकारी अल्मोड़ा नियुक्त किया गया
  • आकाश कौडे को बागेश्वर का जिलाधिकारी बनाया गया

PCS अधिकारियों के तबादले:

  • गिरधारी सिंह रावत को अपर सचिव कार्मिक एवं सतर्कता बनाया गया
  • चंद्र सिंह धर्म शब्तू को निदेशक मत्स्य नियुक्त किया गया
  • ललित नारायण मिश्र को मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार बनाया गया
  • आलोक कुमार पांडे को सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग नियुक्त किया गया
  • सुंदरलाल सेमवाल को निदेशक उद्यान बनाया गया
  • जय भारत सिंह को मुख्य विकास अधिकारी उत्तरकाशी बनाया गया
  • युक्त मिश्रा को अपर जिलाधिकारी अल्मोड़ा नियुक्त किया गया
  • कृष्ण नाथ गोस्वामी को अपर जिलाधिकारी चंपावत बनाया गया
  • सोहन सिंह को डिप्टी कलेक्टर रुद्रप्रयाग बनाया गया
  • सोनिया पंत को उप निदेशक शहरी विकास देहरादून भेजा गया
  • चतर सिंह को डिप्टी कलेक्टर पौड़ी गढ़वाल बनाया गया

