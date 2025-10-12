उत्तराखंड में 22 IAS ,18 PCS समेत 44 अधिकारियों के ट्रांसफर, यहां देखिए पूरी लिस्ट

उत्तराखंड सरकार ने ड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 22 IAS और 18 PCS अधिकारियों समेत कुल 44 अधिकारियों का तबादला किया है. इस फेरबदल में कई जिलों के जिलाधिकारी बदले गए हैं, वहीं कई विभागों के प्रमुखों को भी हटाया गया है. इस व्यापक प्रशासनिक बदलाव को राज्य में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था और कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

IAS अधिकारियों में बदलाव:

दिलीप जावलकर को सचिव ग्राम विकास एवं ग्रामीण निर्माण विभाग से हटाया गया

बीसीआरसी पुरुषोत्तम को निदेशक मत्स्य पद से हटाया गया

चंद्रेश कुमार यादव को सचिव पंचायती राज विभाग और आयुक्त खाद्य पद से हटाया गया

रणवीर सिंह चौहान को आयुक्त खाद्य बनाया गया, जबकि महानिदेशक कृषि एवं उद्यान पद से हटाया गया

IFS अधिकारी पराग मधुकर धकाते को विशेष सचिव पंचायती राज नियुक्त किया गया

श्रीमती सोनिका को उपाध्यक्ष हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण बनाया गया

ललित मोहन रॉयल को नैनीताल का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया

IAS विजय कुमार जोगदंडे को अपर सचिव राजस्व पद से हटाया गया

वंदना को नैनीताल के जिलाधिकारी पद से हटाया गया

गौरव कुमार को चमोली का नया जिलाधिकारी बनाया गया

संदीप तिवारी को चमोली डीएम पद से हटाकर निदेशक समाज कल्याण हल्द्वानी भेजा गया

विनोद गोस्वामी को पिथौरागढ़ के डीएम पद से हटाया गया

आशीष कुमार भटगाई को जिलाधिकारी पिथौरागढ़ बनाया गया

अंशुल सिंह को जिलाधिकारी अल्मोड़ा नियुक्त किया गया

आकाश कौडे को बागेश्वर का जिलाधिकारी बनाया गया

PCS अधिकारियों के तबादले: