हाथ में बैनर, चेहरे पर विनम्रता, क्या काम आएगा सड़क से जाम हटवाने का पुलिस का ये तरीका?

Uttarakhand News: नए साल के मौके पर किसी को भी जाम से ना जूझना पड़े, इसके लिए देहादून पुलिस ने खास तरीका अपनाया है. वह गांधीवादी तरीके से सड़क किनारे वाहन पार्क करने वाले लोगों को समझाने की अपील कर रही है. देहरादून के लोग पुलिस का ये तरीका कितना समझेंगे,ये देखना होगा.

देहरादून पुलिस की अनोखी पहल.
  • नए साल के मौके पर सड़क किनारे खड़े वाहनों की वजह से यातायात जाम की समस्या बनी रहती है.
  • देहरादून पुलिस ने ट्रैफिक समस्या से निपटने के लिए गांधीवादी तरीका अपनाते हुए जागरूकता अभियान शुरू किया है.
  • पुलिस ने नो पार्किंग एरिया में हाथ में बैनर लेकर लोगों को वाहन पार्किंग नियमों का पालन करने की अपील की.
देहरादून:

नए साल के मौके पर पहाड़ों पर खूब जाम लग रहा है. लोग अपनी गाड़ियां सड़क किनारे लगाकर निकल जाते हैं. ऐसा अक्सर आम दिनों में भी होता है. किसी भी काम से बाजार गए और गाड़ी सड़क किनारे लगाकर वहां से निकल गए. इस वजह से वहां से गुजरने वालों को खास परेशानी होती है. क्यों कि जगह कम बचने की वजह से सड़क पर जाम लग जाता है. अब देहरादून पुलिस ने इससे निपटने के लिए गांधीवादी तरीका अपनाया है.

पुलिस का गांधीवादी तरीका

देहरादून के पुलिसकर्मी गांधीवादी तरीके से सड़क किनारे नो पार्किंग में वाहन खड़े करने वालों के लिए हाथ में एक बैनर लेकर उस जगह जाते हैं. दरअसल नए साल की पूर्व संध्या और नए साल के मौके पर ट्रैफिक व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए सभी मुख्य मार्गो पर पुलिस पोस्टर-बैनर्स के जरिए लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति  जागरूक कर रही है. 

गाड़ी कृपया पार्किंग में ही खड़ी करें

इस दौरान पुलिसकर्मी एक हाथ में बैनर लेकर उस जगह पर जा रहे हैं, जहां पर नो पार्किंग पर लोग गाड़ी खड़ी कर रहे हैं. बैनर में लिखा है- 'गाड़ी कृपया पार्किंग में ही खड़ा करें.' ट्रैफिक से निजात पाने में पुलिस का ये गांधीवादी तरीका कितना काम आता है, ये तो समय ही बताएगा.

नो पार्किंग में गाड़ी लगाने से लगता है जाम

बता दें कि दिल्ली, मुंबई से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल तक, पहाड़ों पर इन दिनों हर जगह जाम ही जाम देखने को मिल रहा है. नए साल के जश्न के लिए लोग घूमने जो निकले हैं. इस दौरान सड़कों पर लंबा जाम लग जाता है, वजह है सड़क किनारे नो पार्किंग में लगे वाहन.

देहादून पुलिस का अनोखा तरीका

नए साल के मौके पर किसी को भी जाम से ना जूझना पड़े, इसके लिए देहादून पुलिस ने खास तरीका अपनाया है. वह गांधीवादी तरीके से सड़क किनारे वाहन पार्क करने वाले लोगों को समझाने की अपील कर रही है. देहरादून के लोग पुलिस का ये तरीका कितना समझेंगे,ये देखना होगा.

