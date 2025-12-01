विज्ञापन
हाईवे किनारे गन्ने के खेत में मिला सूटकेस में बंद मिला महिला का कंकाल, लोगों को इस बात की है आशंका

हापुड़ में सड़क किनारे स्थित गन्ने के एक खेत में एक सूटकेस से महिला का शव बरामद हुआ है. पुराना होने की वजह से शव सड़-गलकर कंकाल में बदल चुका है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

हापुड़:

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में नेशनल हाईवे नौ के किनारे खेतों में सूटकेस के अंदर महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई. सूटकेस के अंदर शव ज्यादा दिन रखे होने के कारण वह कंकाल में बदल चुका था. घटना की जानकारी लगते ही पुलिस की फॉरेंसिक टीम और एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और सबूत जुटाए. हत्या कर शव को सूटकेस में बंद कर फेंके जाने की आंशक जताई जा रही है.

कहां मिला था सूटकेस

पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में सोमवार को नेशनल हाईवे किनारे एक खेत से संदिग्ध सूटकेस मिलने हड़कंप मच गया. यह सूटकेस रामा अस्पताल के सामने सड़क के किनारे खेतों में पड़ा मिला. किसान ने पहले इसे सामान्य समझकर अनदेखा किया, लेकिन जब स्थानीय लोगों को उसमें से तेज बदबू आने लगी तो लोगों को शक हुआ. तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर सूटकेस को अपने कब्जे में ले लिया. जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया. सूटकेस के अदर महिला का शव का कंकाल बना चुका था. पुलिस अधिकारियों के अनुसार शव काफी पुराना होने की वजह से वह कंकाल में बदल गया था. आशंका जताई जा रही है कि किसी अपराध को छिपाने के उद्देश्य से शव को सूटकेस में डालकर यहां फेंका गया होगा.

क्या कहना है पुलिस का

इसकी खबर पाकर पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह पहुंचे घटनास्थल पर पहुंचे. एसपी ने बताया पिलखुवा में किसान योगेंद्र के गन्नों के खेतों में सूटकेस मिला है. कपड़ों से पता चल रहा है कि शव किसी महिला का है.शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया हैं.शव की शिनाख्त कर जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

Hapur News, UP News, UP Crime News
