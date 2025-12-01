विज्ञापन
प्रयागराज में चंगाई सभा के नाम पर हो रहा था धर्मांतरण का खेल, विहिप की शिकायत पर दो गिरफ्तार

प्रयागराज पुलिस ने धर्मांतरण की शिकायत पर दो लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस इस मामले के दो आरोपियों की तलाश कर रही है. प्रयागराज में चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण कराने का आरोप विश्व हिंदू परिषद ने लगाया था.

प्रयागराज:

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में धर्मांतरण के एक मामले में चार लोगों के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है.पुलिस ने इस मामले के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और दो की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है. पुलिस ने यह कार्रवाई विश्व हिंदू परिषद की शिकायत पर की है. धर्मांतरण का यह कदम चंगाई सभा की आड़ में चल रहा था. विहिप कार्यक्रम ने कार्यक्रम स्थल पर हंगामा मचाया था. विहिप कार्यकर्ताओं ने आयोजक पर मारपीट का भी आरोप लगाया था.

कहां कराया जा रहा था धर्मांतरण

मिली जानकारी के मुताबिक प्रयागराज के कैंट थाना क्षेत्र के म्योराबाद चर्च के पास शनिवार को एक घर में चंगाई सभा चल रही थी.इसमें धर्मांतरण की सूचना थी.इस सूचना पर वहां पहुंचे विहिप कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया था.इसके बाद विहिप कार्यकर्ता अमित मिश्र ने कार्रवाई के लिए पुलिस में तहरीर दी थी. विहिप कार्यकर्ता की तहरीर पर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.

पुलिस ने इस मामले में पीटर राजू,जस्सी राजू, अनिल थॉमस और सुषमा के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की थी.इसके बाद से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पीटर राजू और अनिल थॉमस को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया. अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.  इस मामले के बाकी के दो आरोपियों जस्सी राजू और सुषमा की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है.

विहिप कार्यकर्ता अमित मिश्रा ने आरोपियों पर मारपीट का आरोप भी लगाया था.पुलिस ने जांच के बाद मुकदमा दर्ज किया है. अमित मिश्रा,शुभम कुशवाहा और विजय पांडेय और अन्य कार्यकर्ताओं ने चंगाई सभा को रोक दिया था.इस दौरान विहिप कार्यकर्ताओं से मारपीट का भी आरोप लगाया था. विहिप कार्यकर्ताओं का आरोप हैं कि लोगों का प्रलोभन देकर, उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है.

